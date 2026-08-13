Mourinho prosi Real Madryt o tego piłkarza. To gwiazda Arsenalu

Real Madryt może jeszcze przeprowadzić jeden transfer. Z doniesień El Nacional wynika, że Jose Mourinho poprosił o piłkarza Arsenalu. Z Królewskimi łączony jest Martin Zubimendi.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Zubimendi życzeniem transferowym Mourinho w Realu

Real Madryt zaliczył jedno z najlepszych okienek transferowych w historii. Łącznie przeprowadzili sześć transakcji, wydając na wzmocnienia 225 milionów euro. Najwięcej, bo aż 125 mln euro zapłacili za Yana Diomande. Dla porównania za darmo ściągnęli Ibrahimę Konate i Bernardo Silvę. Do zespołu dołączyli jeszcze Carlos Espi, Marc Cucurella i Denzel Dumfries.

Wygląda na to, że to wciąż nie koniec ruchów przychodzących. Królewscy wciąż nie sprowadzili defensywnego pomocnika. W ostatnim czasie głównym celem był Rodri, ale reprezentant Hiszpanii wybrał FC Barcelonę, co było dużym zaskoczeniem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W zamian za Rodriego na celowniku znalazł się inny mistrz świata i mistrz Europy. Serwis El Nacional poinformował, że Jose Mourinho poprosił Real Madryt o transfer Martina Zubimendiego. 27-latek jest związany z Arsenalem, do którego trafił latem 2025 roku. Po ostatnich zmianach kadrowych i transferze Bruno Guimaraesa hiszpański piłkarz może spaść w hierarchii pomocników.

Co ciekawe, Zubimendi był na radarze Los Blancos latem ubiegłego roku. O ściągnięciu piłkarza myślał ówczesny trener – Xabi Alonso. Ostatecznie wychowanek Realu Sociedad wybrał Arsenal i grę w Premier League. W poprzednim sezonie rozegrał 57 meczów, w których strzelił 6 bramek i zanotował 3 asysty. Jest wyceniany na 75 milionów euro.