Cerberus Sport / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Oficjalnie: Thomas Kristensen wzmocnił Atalantę Bergamo

Thomas Kristensen po trzech sezonach spędzonych w Udinese Calcio zdecydował się na kolejny krok w swojej karierze. Duńczyk będzie kontynuował grę we Włoszech, ale od teraz jego klubową rzeczywistością będzie Atalanta Bergamo. Dla 24-letniego defensora to szansa na występy w zespole walczącym o wyższe cele niż jego dotychczasowy pracodawca.

Udinese Calcio może zarobić na całej operacji łącznie 25 milionów euro. Kwota podstawowa wynosi 22 miliony euro, a kolejne trzy miliony zostały zapisane w formie bonusów. Klub z Dacia Arena zabezpieczył się również na przyszłość, zachowując 10 procent zysku z ewentualnej kolejnej sprzedaży defensora.

Thomas Kristensen spędził w Udinese trzy sezony, podczas których regularnie występował na poziomie Serie A. Teraz przed reprezentantem Danii nowe wyzwanie, ponieważ w barwach Atalanty będzie miał okazję rywalizować o wyższe cele. Transfer ma również pomóc zespołowi Maurizio Sarriego w wzmocnieniu defensywy przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Łącznie Thomas Kristensen rozegrał w koszulce Udinese Calcio 81 spotkań. Duński defensor zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.