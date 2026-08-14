Raków gra dalej, Kroczek chwali swoich piłkarzy. Wymienił najważniejsze cechy

07:27, 14. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kanał Sportowy

Raków Częstochowa w 4. rundzie el. Ligi Konferencji zmierzy się z Hajdukiem Split. To starcie zapowiada się niezwykle wymagająco, ale dobrej myśli zdaje się być Dawid Kroczek.

Dawid Kroczek
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Kroczek podsumowuje mecz z Hammarby

Raków Częstochowa wykonał kolejny krok w europejskich pucharach. W czwartkowy wieczór Medaliki uporały się ze szwedzkim Hammarby, dzięki czemu zameldowały się w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Na tym etapie Częstochowian czeka już rywalizacja z Hajdukiem Split, której stawką będzie miejsce w fazie ligowej rozgrywek.

Chorwacki zespół z pewnością nie jest przeciwnikiem, którego można lekceważyć. Szczególnie wymagające może okazać się spotkanie w Splicie, gdzie Hajduk potrafi być bardzo niewygodnym rywalem. Biorąc pod uwagę dyspozycję Rakowa z pierwszych tygodni sezonu, dwumecz zapowiada się na poważne wyzwanie dla zespołu spod Jasnej Góry. Niemniej zadowolony z rywalizacji ze szwedzkim rywalem jest trener Dawid Kroczek.

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Duży mecz. Nie jest łatwo tu wygrać. Stadion, otoczka, nieprzypadkowa drużyna. Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. Start tego sezonu jest dla nas wymagający – gramy co trzy dni. Dzisiaj mieliśmy kilka występów na wysokim poziomie pod kątem odpowiedzialności, dyscypliny, realizacji zadań – przyznał trener Dawid Kroczek w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

Wiemy doskonale, że powinniśmy stać wysoko i iść po kolejne bramki. Musieliśmy jednak stanąć niżej, bo rywal nas przeszył w środku pola. Zgodzę się jednak, że powinniśmy byli dłużej utrzymać się przy piłce. Zagrać na kulturze, zmienić stronę. Oddalilibyśmy w ten sposób grę od naszej bramki. Mieliśmy plan, aby zagrać w niskiej obronie i przede wszystkim nie rwali tego ustawienia. Finalnie Hammarby najwięcej korzystało, gdy dusiło przeciwnika pod swoją bramką, rywal wybiegał, a potem grali pomiędzy liniami. Postanowiliśmy więc, że nie robimy tego. Chcieliśmy odbierać blisko pola karnego i wychodzić z tego do kontry – dodał.

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