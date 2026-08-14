Trzy nazwiska na liście życzeń Barcelony. Wśród nich następca Araujo

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona wytypowała obrońców w miejsce Araujo

Barcelona sprowadziła tego lata Anthony’ego Gordona oraz Karima Adeyemiego i wszystko wskazuje na to, że ruchów na rynku transferowym w jej wykonaniu będzie jeszcze znacznie więcej. Aktualnie pracuje nad pozyskaniem Rodriego, a marzeniem pozostaje wyciągnięcie Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Po wypożyczeniu Ronalda Araujo do Liverpoolu istotnym założeniem stało się także wzmocnienie środka defensywy i znalezienie odpowiedniego partnera dla Pau Cubarsiego.

Araujo zrobił miejsce dla nowego stopera. Barcelona swego czasu zabiegała o Alessandro Bastoniego, ale ten temat nie jest już aktualny. „Sport” wymienia natomiast trzy poważne kandydatury. Numerem jeden na liście życzeń Deco jest Aymeric Laporte, który błyszczał podczas niedawnych mistrzostw świata. Znakomicie dogadywał się w duecie z Cubarsim i oczywiście znacząco pomógł w zdobyciu złotego medalu.

Barcelona chce Laporte, ale Athletic Club wiąże z nim przyszłość i trudno wyobrazić sobie, aby puściło go do ligowego rywala. Oprócz Hispzana, celuje w takie nazwiska, jak Castello Lukeba czy Natan. W obu przypadkach klauzule wykupu wynoszą 80 milionów euro, natomiast zarówno Lipsk, jak i Betis, są w stanie puścić swoich zawodników za mniejsze pieniądze.