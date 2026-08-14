Ranking UEFA: świetne wyniki polskich klubów. Powiększamy przewagę i uciekamy

Ranking UEFA: Polska uciekła Czechom na ponad punkt
To był bardzo dobry czwartek w europejskich pucharach, jeśli chodzi o pojedyncze mecze polskich drużyn. Najważniejsze informacja w kontekście rankingu UEFA jest taka, że wszystkie cztery kluby punktowały. Zwycięstwo odniósł Raków Częstochowa i GKS Katowice. Z kolei remisem zakończyły się spotkania Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze. Do rozegrania pozostał jeszcze mecz Lecha Poznań.
Niestety, ale grono polskich pucharowiczów uległo zmianie. Z grą w Europie pożegnał się GKS Katowice, który odpadł w 3. rundzie el. Ligi Konferencji. Polskę w ostatnim etapie eliminacji reprezentować będą cztery zespoły.
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Dobre wyniki wpłynęły na sytuację w rankingu UEFA. Polska umocniła się na 10. miejscu, a jednocześnie zmniejszyła stratę do Turcji. Obecnie tracimi do nich tylko 2.650 pkt. Nasza przewaga nad Czechami wynosi ponad jeden punkt. Za nami jest także Grecja i Dania. Sytuacja Polski może być jeszcze lepsza, jeśli w piątek Lech Poznań wygra lub zremisuje z KI Klaksvik.
|Miejsce
|Kraj
|Liczba punktów
|9.
|Turcja
|46.775
|10.
|Polska
|44.125
|11.
|Czechy
|43.025
|12.
|Grecja
|41.512
|13.
|Dania
|36.931
Polska ma dużą szansę, aby utrzymać 10. miejsce w rankingu UEFA. Co to będzie oznaczało? Jeśli skończymy w TOP10 mistrz Polski w sezonie 2028/2029 zagra bezpośrednio w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Stawka jest duża, więc jest o co grać.