Ranking UEFA: świetne wyniki polskich klubów. Powiększamy przewagę i uciekamy

Górnik Zabrze, GKS Katowice, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok - oni nie przegrali w tym tygodniu w europejskich pucharach. Ranking UEFA wygląda coraz lepiej, ponieważ przewaga Polski nad Czechami stale rośnie. Do rozegrania został jeszcze tylko mecz Lecha Poznań.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Ranking UEFA: Polska uciekła Czechom na ponad punkt

To był bardzo dobry czwartek w europejskich pucharach, jeśli chodzi o pojedyncze mecze polskich drużyn. Najważniejsze informacja w kontekście rankingu UEFA jest taka, że wszystkie cztery kluby punktowały. Zwycięstwo odniósł Raków Częstochowa i GKS Katowice. Z kolei remisem zakończyły się spotkania Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze. Do rozegrania pozostał jeszcze mecz Lecha Poznań.

Niestety, ale grono polskich pucharowiczów uległo zmianie. Z grą w Europie pożegnał się GKS Katowice, który odpadł w 3. rundzie el. Ligi Konferencji. Polskę w ostatnim etapie eliminacji reprezentować będą cztery zespoły.

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Dobre wyniki wpłynęły na sytuację w rankingu UEFA. Polska umocniła się na 10. miejscu, a jednocześnie zmniejszyła stratę do Turcji. Obecnie tracimi do nich tylko 2.650 pkt. Nasza przewaga nad Czechami wynosi ponad jeden punkt. Za nami jest także Grecja i Dania. Sytuacja Polski może być jeszcze lepsza, jeśli w piątek Lech Poznań wygra lub zremisuje z KI Klaksvik.

Miejsce Kraj Liczba punktów 9. Turcja 46.775 10. Polska 44.125 11. Czechy 43.025 12. Grecja 41.512 13. Dania 36.931 Ranking UEFA

Polska ma dużą szansę, aby utrzymać 10. miejsce w rankingu UEFA. Co to będzie oznaczało? Jeśli skończymy w TOP10 mistrz Polski w sezonie 2028/2029 zagra bezpośrednio w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Stawka jest duża, więc jest o co grać.