Z nimi zagra Raków Częstochowa o Ligę Konferencji. Rywal w zasięgu

22:49, 13. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa skromnie, ale pokonał Hammarby (1:0) w 3. rundzie el. Ligi Konferencji. O awans do fazy ligowej powalczą z Hajdukiem Split. Chorwaci rozbili w dwumeczu Żalgiris Wilno.

Dawid Kroczek
Obserwuj nas w
fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Hajduk Split rywalem Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji

Raków Częstochowa po pierwszym meczu z Hammarby nie był stawiany w roli faworyta przed rewanżem. Bezbramkowy remis przed własną publicznością w kontekście wyjazdu do Szwecji nie napawał optymizmem. Jednak nie taki diabeł straszny jak go malują. Podopieczni Dawida Kroczka sprostali wyzwaniu, pokonując wicelidera ligi szwedzkiej na wyjeździe (1:0).

Zwycięstwo w dwumeczu pozwoliło im zachować szanse na awans do fazy ligowej. W 4. rundzie el. Ligi Konferencji zmierza się z Hajdukiem Split. Chorwacki zespół rozbił w dwumeczu Żalgiris Wilno. Pierwsze starcie wygrali (5:2), zaś w rewanżu padł wynik (4:0).

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hajduk Split to wicemistrz Chorwacji, który rozpoczynał przygodę z europejskimi pucharami od Ligi Europy. W 1. rundzie udało im się pokonać MSK Żylinę (2:0 i 1:2). Natomiast w 2. rundzie mimo zwycięstwa w pierwszym spotkaniu z Pafosem roztrwonili przewagę w rewanżu, kończąc udział w eliminacjach (2:0 i 0:4). Ich trenerem jest pochodzący z Hiszpanii, Gonzalo Garcia, który pracuje z zespołem od lipca 2025 roku. W klubie grają m.in. Dante Stipicia, Marko Livaja czy Alberto del Moral.

W rozpoczętym niedawno sezonie ligi chorwackiej rozegrali dwa mecze. Zdobyli tylko jeden punkt, remisując z Istrą (2:2). Na start przegrali na wyjeździe z Varazdinem (1:2). Obecnie zajmują dopiero 7. miejsce w tabeli. W rozgrywkach ligowych udział bierze tylko 10 drużyn.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości