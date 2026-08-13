Z nimi zagra Raków Częstochowa o Ligę Konferencji. Rywal w zasięgu

Raków Częstochowa skromnie, ale pokonał Hammarby (1:0) w 3. rundzie el. Ligi Konferencji. O awans do fazy ligowej powalczą z Hajdukiem Split. Chorwaci rozbili w dwumeczu Żalgiris Wilno.

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Hajduk Split rywalem Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji

Raków Częstochowa po pierwszym meczu z Hammarby nie był stawiany w roli faworyta przed rewanżem. Bezbramkowy remis przed własną publicznością w kontekście wyjazdu do Szwecji nie napawał optymizmem. Jednak nie taki diabeł straszny jak go malują. Podopieczni Dawida Kroczka sprostali wyzwaniu, pokonując wicelidera ligi szwedzkiej na wyjeździe (1:0).

Zwycięstwo w dwumeczu pozwoliło im zachować szanse na awans do fazy ligowej. W 4. rundzie el. Ligi Konferencji zmierza się z Hajdukiem Split. Chorwacki zespół rozbił w dwumeczu Żalgiris Wilno. Pierwsze starcie wygrali (5:2), zaś w rewanżu padł wynik (4:0).

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Hajduk Split to wicemistrz Chorwacji, który rozpoczynał przygodę z europejskimi pucharami od Ligi Europy. W 1. rundzie udało im się pokonać MSK Żylinę (2:0 i 1:2). Natomiast w 2. rundzie mimo zwycięstwa w pierwszym spotkaniu z Pafosem roztrwonili przewagę w rewanżu, kończąc udział w eliminacjach (2:0 i 0:4). Ich trenerem jest pochodzący z Hiszpanii, Gonzalo Garcia, który pracuje z zespołem od lipca 2025 roku. W klubie grają m.in. Dante Stipicia, Marko Livaja czy Alberto del Moral.

W rozpoczętym niedawno sezonie ligi chorwackiej rozegrali dwa mecze. Zdobyli tylko jeden punkt, remisując z Istrą (2:2). Na start przegrali na wyjeździe z Varazdinem (1:2). Obecnie zajmują dopiero 7. miejsce w tabeli. W rozgrywkach ligowych udział bierze tylko 10 drużyn.