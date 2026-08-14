Kroczek nie ma wątpliwości. Zabrał głos na temat kluczowych wzmocnień

07:20, 14. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kamil Głębocki, naWylot.tv

"Potrzebujemy wzmocnień, ta kadra tego potrzebuje. Musi być kilka ruchów in na niektórych pozycjach. Wiemy o tym" - przyznał Dawid Kroczek na konferencji prasowej po meczu z Hammarby, cytowany przez Kamila Głębockiego z serwisu "NaWylot.tv".

Dawid Kroczek
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Kroczek zapowiada konieczność transferów

Raków Częstochowa pokonał wczoraj wieczorem zespół szwedzkiego Hammarby i tym samym zapewnił sobie awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Medaliki już bezpośrednio o awans do fazy ligowej zagrają z chorwackim Hajdukiem Split. Zadanie, które stoi przed nimi należy raczej do tych z gatunku trudnych, gdyż rywal – szczególnie u siebie – jest po prostu ekipą groźną i lepszą do Częstochowian w formie z początku tego sezonu

Niemniej wszyscy kibice mają nadzieję, że ekipa Dawida Kroczka uda się awansować do fazy ligowej, choć jednocześnie trzeba pamiętać, że wciąż mówimy o złym wejście w kampanię 2026/27. Posada szkoleniowca miała wisieć na włosku, ale widmo zwolnienia zostało najpewniej oddalone. Przybliżone za to zostało widmo transferów, o których wprost na konferencji prasowej powiedział sam szkoleniowiec.

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Potrzebujemy wzmocnień, ta kadra tego potrzebuje. Musi być kilka ruchów in na niektórych pozycjach. Wiemy o tym – przyznał Dawid Kroczek na konferencji prasowej po meczu z Hammarby, cytowany przez Kamila Głębockiego z serwisu „NaWylot.tv”.

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