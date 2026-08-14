Carrick ocenił kadrę Manchesteru United. Apeluje o transfery

08:09, 14. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  BBC Sport

Manchester United sprowadził tego lata trzech nowych piłkarzy. Michael Carrick uważa, że kadra nie jest jeszcze kompletna i domaga się kolejnych transferów.

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick wie, że bez kolejnych wzmocnień się nie obejdzie

Manchester United po znakomitej drugiej części sezonu wywalczył ostatecznie awans do Ligi Mistrzów. To spory sukces, biorąc pod uwagę, jak słabo radził sobie pod wodzą Rubena Amorima. Michael Carrick zapracował tym samym na szansę w dłuższym wymiarze czasowym i poprowadzi drużynę również w kolejnej kampanii. Jakiś czas temu rozpoczęły się przygotowania do nadchodzącego sezonu.

Angielski gigant aktywnie działa też na rynku transferowym. Tego lata zaplanował przede wszystkim przebudowę środka pola – po odejściu Casemiro ściągnął już Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Dołączył do niego również bramkarz Karl Darlow, któremu wygasła umowa z Leeds United. To jeszcze nie koniec.

W Manchesterze United dostrzegają, że kadra nie jest kompletna i potrzebuje kolejnych wzmocnień. Otwarcie mówi o tym Michael Carrick.

– Chcemy więcej, potrzebujemy więcej i rozważamy, co możemy zrobić na rynku. Rozumiemy kwestię pieniędzy. Czujemy, że w przyszłym sezonie musimy walczyć w każdych rozgrywkach, w których bierzemy udział. (…) Wyzwanie jest takie, by przekroczyć wszystkie możliwe granice i znów wygrywać. Musimy wykorzystać tę sytuację i obecne okienko – tłumaczy szkoleniowiec Czerwonych Diabłów.

Z medialnych doniesień wynika, że klub zabiega jeszcze o trzeciego środkowego pomocnika, napastnika oraz lewego defensora.

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