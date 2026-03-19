Raków przed decydującym starciem. Arsenić zabrał głos

09:28, 19. marca 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Raków Częstochowa

Raków Częstochowa zmierzy się w czwartkowy wieczór w roli gospodarza z Fiorentiną w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Przed tym starciem kilka zdań wyraził Zoran Arsenić.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Raków przed wielką próbą z Fiorentiną

Raków Częstochowa przegrał pierwsze starcie z Fiorentiną (1:2) w Lidze Konferencji. Jednocześnie przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy wciąż liczy się w grze o awans do kolejnej fazy rozgrywek. Przed batalią z Toskańczykami kilka słów wyraził defensor Medalików.

– Myślę, że nie ma czegoś takiego jak zbyt duża motywacja. Na każdy mecz jesteśmy bardzo zmotywowani, ale ten na pewno będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Wiemy, jak ważny jest dla kibiców, klubu i dla nas. Zrobimy wszystko, żeby awansować. Mamy komplet na stadionie, to na pewno nam pomoże – powiedział Zoran Arsenić w trakcie konferencji prasowej transmitowanej przez klubową telewizję Rakowa.

Zawodnik wraca do gry po kontuzji. Piłkarz przekonywał, że jest gotowy na kolejne wyzwania sportowe.

– Czuję się bardzo dobrze. Problemy, które miałem, już minęły. Zagrałem 90 minut i jestem z tego zadowolony. Nie mam do siebie pretensji – taka jest piłka. Trzeba pracować dalej – mówił Chorwat.

Głos kapitana przed wielkim meczem

Arsenić został też zapytany o to, czy jakiś zawodnik w ekipie z Serie A przykuł jego uwagę. Na ten temat wypowiedział się dyplomatycznie.

– Nie miałem wielu bezpośrednich pojedynków, ale było widać jakość ofensywną. Trzeba być czujnym, bo każda chwila dekoncentracji może być wykorzystana – rzekł zawodnik.

Arsenić ma umowę ważną z klubem z Częstochowy do końca czerwca 2026 roku. W tym sezonie 31-latek wystąpił w 15 spotkaniach. Na boisku piłkarz spędził 1232 minuty.

