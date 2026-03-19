Urban szykuje niespodziankę. Wszystko przez jedną absencję

08:58, 19. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Piłka Nożna

Reprezentacja Polski już za tydzień zmierzy się w barażu o awans na mundial z Albanią. Jan Urban natomiast w rozmowie z "Piłką Nożną" mówił o swoim planie na Oskar Pietuszewski.

Jan Urban
fot, Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Selekcjoner reprezentacji Polski o Oskarze Pietuszewskim

Reprezentacja Polski w przyszłym tygodniu powalczy o swoją przyszłość. Biało-czerwoni zmierzą się w barażu o awans na mundial w Ameryce Południowej przeciwko Albanii. Wygrany zagra z lepszym z pary Ukraina – Szwecja. Tymczasem w rozmowie z „Piłką Nożną” na temat Oskara Pietuszewskiego ciekawymi przemyśleniami podzielił się selekcjoner polskiej ekipy.

Jan Urban wprost mówił, kogo może zastąpić gracz FC Porto w zespole. – Na pewno fakt, że w spotkaniu z Albanią nie będzie mógł wystąpić Nicola Zalewski, działa na korzyść Oskara. Wiemy, jak wygląda w barwach FC Porto, nic nam nie umknęło – przekazał selekcjoner.

Urban też opowiedział o roli w zespole dla byłego piłkarza Jagiellonia Białystok.

– Widzę go na „10”, za plecami napastnika. Tam, gdzie najczęściej występują Jakub Kamiński, Sebastian Szymański i gdzie korzystaliśmy też z Zalewskiego – wyjaśnił trener.

17-latek w tym sezonie wystąpił jak na razie w dziewięciu spotkaniach Smoków, notując w nich trzy trafienia i dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu może mieć w czwartkowy wieczór. Porto zmierzy się w Lidze Europy z VfB Stuttgart. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

Młody polski zawodnik ma umowę ważną z ekipą z Portugalii do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość Pietuszewskiego wynosi natomiast 12 milionów euro.

