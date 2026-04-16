Gigant zagra w Krakowie. To pary półfinałowe LK!

23:42, 16. kwietnia 2026
Michał Stompór
Liga Konferencji zamknęła fazę ćwierćfinałów. Za nami rewanżowe starcia na tym etapie rozgrywek. Poznaliśmy pary półfinałowe LK.

1. FSV Mainz 05 - RC Strasbourg
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: 1. FSV Mainz 05 - RC Strasbourg

Liga Konferencji: hitowe starcie w stolicy Małoplski

3:0 w Krakowie i w rewanżu 2:2 AFAS Stadion – Szachtar Donieck rozbił AZ Alkmaar w 5:3 dwumeczu i zagra w półfinale Ligi Europy. Rywalem ekipy Ardy Turana w drodze na Red Bull Arena w Lipsku będzie Crystal Palace. Orły przegrały z Fiorentiną we Florencji 1:2, ale w pierwszym meczu triumfowały 3:0 i to podopieczni Olivera Glasnera pojawią się w stolicy Małopolski.

AEK Ateny zrobił wszystko, co mógł, ale ostatecznie nie zdołał powstrzymać Rayo Vallecano przed strzeleniem gola. Grecy w 51. minucie prowadzili już 3:0 i ten wynik dawał im dogrywkę, ale zaledwie dziewięć minut później Hiszpanie zdobyli bramkę i w ten sposób zapewnili sobie awans do 1/2 finału. W tej fazie zmierzą się z RC Strasbourg. Drużyna z Ligue 1 na własnym stadionie rozbiła Mainz 4:0. Maxi Oyedele zameldował się na boisku w 88. minucie.

Liga Konferencji: rewanżowe mecze ćwierćfinałów

  • AZ Alkmaar – Szachtar Donieck 2:2 (2:5 w dwumeczu)
  • AEK Ateny – Rayo Vallecano 3:1 (3:4)
  • Fiorentina – Crystal Palace 2:1 (2:4)
  • RC Strasbourg – 1. FSV Mainz 4:2 (4:2)

Liga Konferencji: pary półfinałowe

  • Szachtar Donieck – Crystal Palace
  • Rayo Vallecano – RC Strasbourg (Maxi Oyedele)

Natomiast tak prezentują się wyniki spotkań rewanżowych i pary półfinałowe w Lidze Europy.

