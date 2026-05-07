Niespodzianek nie było. Faworyci awansowali do finału Ligi Konferencji

W czwartkowy wieczór poznaliśmy finalistów Ligi Konferencji Europy. Niespodzianek nie było, ponieważ o trofeum zagrają zespoły Crystal Palace oraz Rayo Vallecano.

Spora część piłkarskich fanów bacznie śledziła w czwartkowy wieczór poczynania w półfinałach Ligi Konferencji Europy. Przed rewanżami w lepszej sytuacji były zespoły Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Podopieczni Olivera Glasnera przed tygodniem odnieśli zwycięstwo 3:1 nad Szachtarem Donieck. Hiszpanie natomiast skromnie pokonał Strasbourg rezultatem 1:0.

Crystal Palace od pierwszych minut dwumeczu było lepsze od Szachtara Donieck. W rewanżu drużyna Olivera Glasnera nie pozostawiła złudzeń i w pewnym stylu przypieczętowała awans. Pierwszy krok w kierunku finału pozwolił im wykonać Pedrinho, który trafił do własnej siatki. Ukraińcy zdołali odpowiedzieć golem Eguinaldo, ale emocje w tym starciu zabił Ismaila Sarr.

Crystal Palace – Szachtar Donieck 2:1 (5:2 w dwumeczu)

W drugim rewanżu mogliśmy być pewni większych emocji, ponieważ wynik pozostawał sprawą otwartą. Z przebiegu meczu bardziej zadowolone jednak było Rayo Vallecano. To oni w końcówce pierwszej odsłony trafili do siatki, a konkretnie zrobił to Alemao, i kontrowali przebieg meczu. Strasbourg nie zdołał strzelić nawet honorowego gola i tym samym to Hiszpanie zameldowali się w wielkim finale Ligi Konferencji Europy.

Strasbourg – Rayo Vallecano 0:1 (0:2 w dwumeczu)

Alemao (43′)