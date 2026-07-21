Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Jesper Hansen

Lech Poznań w przewadze! Bramkarz Aarhus z czerwoną kartką

Lech Poznań we wtorek wieczorem (21 lipca) rywalizował z mistrzem Danii – Aarhus w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kibice zebrani na stadionie na pierwszego gola czekali prawie pół godziny. Dopiero w 29. minucie na listę strzelców wpisał się Mikael Ishak.

Kolejne minuty przyniosły ciąg złych wydarzeń dla gospodarzy. W 37. minucie meczu sędzia zarządził analizę VAR. Podbiegł do monitora, żeby zobaczyć powtórkę zachowania bramkarza Aarhus poza polem karnym. Dopatrzył się, że Jesper Hansen przy zagraniu Luisa Palmy zagrał piłkę ręką, czym przeszkodził w akcji skrzydłowego Lecha Poznań. Decyzja nie mogła być inna, więc zobaczył czerwoną kartkę.

𝐃𝐨𝐛𝐫𝐳𝐞, 𝐳̇𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐕𝐀𝐑❗



Zagranie ręką za polem karnym, którego nie zauważył sędzia… to musiała być czerwona karta! Lech prowadzi do przerwy 2:0, Lech gra w przewadze z Aarhus…



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/6BK2gzu6C9 pic.twitter.com/xo9acl3zPM — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 21, 2026

41-latek musiał opuścić boisko. Jego miejsce zajął Mads Hedenstad, który wszedł za ściągniętego napastnika – Sebastiana Jorgensena. 25-latek po dwóch minutach na murawie był zmuszony do wyciągnięcia piłki z siatki. Pokonał go Patrik Walemark w 42. minucie. Na przerwę obie drużyny schodziły przy prowadzeniu Kolejorza (2:0). Podopieczni Nielsa Frederiksena mieli wyraźną przewagę, grając w przewadze.

Jeśli mistrz Polski pokona Aarhus w dwumeczu, awansuje do 3. rundy el. Ligi Mistrzów. Tam czekać na nich będzie zwycięzca pary Sabah – KuPS. Co ciekawe, w drużynie mistrza Azerbejdżanu gra reprezentant Polski i wychowanek Kolejorza – Tymoteusz Puchacz.