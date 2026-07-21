Lech na prowadzeniu! Ishak uszczęśliwł Poznań [WIDEO]

Lech Poznań w 29. minucie meczu z Aarhus w eliminacjach do Ligi Mistrzów objął prowadzenie. Do siatki trafił niezawodny Mikael Ishak, któremu asystował Joel Pereira.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mikael Ishak z golem w meczu Aarhus – Lech Poznań

We wtorek Lech Poznań przystąpił do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na dzień dobry mistrzowie Polski mierzyli się na wyjeździe z Aarhus. Kolejorz marzy o grze w Champions League, więc mecz z duńskim zespołem był dobrą rozgrzewką przed trudniejszymi rywalami w kwalifikacjach. Podopieczni Nielsa Frederiksena byli oczywiście faworytem tego spotkania.

Lech Poznań od pierwszego gwizdka zaznaczył swoją przewagę nad rywalem. Fani Kolejorza jednak dopiero w 28. minucie mogli wybuchnąć radością. Na listę strzelców wpisał się wówczas Mikael Ishak, któremu asystował Joel Pereira. Niezawodny duet mistrza Polski zatem dał im prowadzenie.

𝐌𝐢𝐤𝐚𝐞𝐥 𝐈𝐬𝐡𝐚𝐤 𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢❗



Lech Poznań na prowadzeniu w meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Aarhus.



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Mikael Ishak stanął przed doskonałą okazją, mając piłkę w polu karnym i przed sobą tylko jednego obrońcę. Kapitan Lecha Poznań oddał potężny strzał w górny róg bramki, który niemalże rozerwał siatkę. Bramkarz duńskiego Aarhus w tej sytuacji nie miał kompletnie nic do powiedzenia.

Od początku sezonu Mikael Ishak prezentuje wysoką formę. Szwedzki napastnik był główny aktorem podczas ostatniego meczu z Górnikiem Zabrze, w którym Lech Poznań sięgnął po Superpuchar Polski.