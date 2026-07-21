Lech na prowadzeniu! Ishak uszczęśliwł Poznań [WIDEO]

Mikael Ishak z golem w meczu Aarhus – Lech Poznań
We wtorek Lech Poznań przystąpił do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na dzień dobry mistrzowie Polski mierzyli się na wyjeździe z Aarhus. Kolejorz marzy o grze w Champions League, więc mecz z duńskim zespołem był dobrą rozgrzewką przed trudniejszymi rywalami w kwalifikacjach. Podopieczni Nielsa Frederiksena byli oczywiście faworytem tego spotkania.
Lech Poznań od pierwszego gwizdka zaznaczył swoją przewagę nad rywalem. Fani Kolejorza jednak dopiero w 28. minucie mogli wybuchnąć radością. Na listę strzelców wpisał się wówczas Mikael Ishak, któremu asystował Joel Pereira. Niezawodny duet mistrza Polski zatem dał im prowadzenie.
Mikael Ishak stanął przed doskonałą okazją, mając piłkę w polu karnym i przed sobą tylko jednego obrońcę. Kapitan Lecha Poznań oddał potężny strzał w górny róg bramki, który niemalże rozerwał siatkę. Bramkarz duńskiego Aarhus w tej sytuacji nie miał kompletnie nic do powiedzenia.
Od początku sezonu Mikael Ishak prezentuje wysoką formę. Szwedzki napastnik był główny aktorem podczas ostatniego meczu z Górnikiem Zabrze, w którym Lech Poznań sięgnął po Superpuchar Polski.