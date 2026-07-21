Lech Poznań wykorzystał swoje szanse w Danii. Kolejorz prowadzi z Aarhus (2:0) w meczu II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Rywal gra w osłabieniu od 37 minuty po czerwonej kartce.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patrik Walemark

Lech Poznań nacisnął i jest efekt. W Danii zrobiło się gorąco

Lech Poznań jest bardzo blisko wypracowania znakomitej sytuacji przed rewanżem z Aarhus GF w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski od początku spotkania pokazuje dużą determinację, a dodatkowym atutem zespołu Nielsa Frederiksena jest gra w przewadze jednego zawodnika.

Kluczowy moment spotkania nastąpił w 29. minucie. Wówczas na listę strzelców wpisał się Mikael Ishak. Szwed wykorzystał swoją sytuację i dał Kolejorzowi prowadzenie, oddając mocne uderzenie pod poprzeczkę. Kapitan Lecha po raz kolejny potwierdził, że w najważniejszych europejskich meczach potrafi wziąć odpowiedzialność na swoje barki.

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Sytuacja ekipy z Danii skomplikowała się jeszcze bardziej chwilę później, bo od 37 minuty gospodarze musieli radzić sobie w dziesiątkę, co znacząco utrudnia im odrabianie strat i walkę o korzystny rezultat przed rewanżem. Było to następstwem dotknięcia piłki ręką poza polem karnym przez golkipera Aarhus.

Lech dobrze wykorzystał okoliczności spotkania i dążył do tego, aby wrócić do Polski z jak najlepszą zaliczką. Kolejny gol padł natomiast w 42. minucie. W roli głównej wystąpił Patrik Walemark. Dla ekipy z Poznania to niezwykle ważny etap europejskiej przygody. Po zdobyciu mistrzostwa PKO BP Ekstraklasy zespół chce potwierdzić swoje ambicje także na arenie międzynarodowej i wykonać pierwszy poważny krok w kierunku gry w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach Europy.

Pyk, pyk, pyk i gol Patrika Walemarka dla Lecha Poznań! Mistrzowie Polski prowadzą do przerwy w wyjazdowym meczu z Aarhus 2:0.



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Rewanżowe spotkanie Lecha z Aarhus odbędzie się za tydzień na arenie przy ulicy Bułgarskiej. Korzystny wynik pierwszego starcia może sprawić, że ekipa Frederiksena znajdzie się w bardzo dobrej sytuacji przed decydującą walką o awans.