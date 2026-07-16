Tottenham Hotspur rusza po kolejny transfer. Prosto z Bundesligi

22:18, 16. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  FussballDaten

Tottenham Hotspur poluje na Arthura Vermeerena z RB Lipsk - donosi portal "FussballDaten". Niemiecki klub wycenia Belga na 30 mln euro.

Roberto De Zerbi
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PressFocus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Arthur Vermeeren łączony z Tottenhamem

Tottenham Hotspur mocno rozważa transfer Arthura Vermeerena z RB Lipsk. Londyńczycy uważnie monitorują sytuację 21-letniego pomocnika i według najnowszych informacji są gotowi przeznaczyć na jego transfer około 30 milionów euro.

Belg uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia w 1. Bundeslidze. Vermeeren wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrą grą w defensywie, spokojem przy rozegraniu piłki oraz umiejętnością czytania gry. Według doniesień „FussballDaten”, Lipsk jest otwarty na sprzedaż pomocnika tego lata. Sześciokrotny reprezentant Belgii dołączył do niemieckiego zespołu z Atletico Madryt za 20 mln euro.

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Sytuację 21-latka monitoruje kilka zespołów. Jego nazwisko znajduje się również na radarze klubów z Hiszpanii oraz Turcji. Dla samego zawodnika najważniejsze byłoby znalezienie zespołu, w którym otrzyma odpowiednią liczbę minut. W ubiegłym sezonie Vermeeren był wypożyczony do Olympique Marsylia. W barwach francuskiego klubu rozegrał 26 spotkań i zanotował dwie asysty.

Obecnie priorytetem dla londyńczyków pozostaje przede wszystkim zwiększenie jakości w ofensywie. Klub nadal poszukuje klasowego napastnika oraz skrzydłowego. Vermeeren pozostaje ciekawą opcją na przyszłość, ale Tottenham musi dokładnie przeanalizować, czy kolejny defensywny pomocnik jest obecnie tym profilem zawodnika, którego najbardziej potrzebuje.

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