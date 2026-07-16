Bayern rzuca wyzwanie Manchesterowi United. Chodzi o transfer

22:36, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Bayern Monachium będzie rywalizował z Manchesterem United o transfer bramkarza. Mistrzowie Niemiec włączyli się do walki o Orlando Gilla z San Lorenzo - informuje Ekrem Konur.

Vincent Kompany
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Eibner-Pressefoto / Alamy Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Weber Na zdjęciu: Vincent Kompany

Orlando Gill celem nie tylko Manchesteru United. Bayern Monachium włącza się do walki

Bayern Monachium ma sporo do myślenia w kwestii pozycji bramkarza na nowym sezon. Jak się okazuje, mistrzowie Niemiec zaczęli rozglądać się za nowym golkiperem. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Bawarczycy patrzą w kierunku rewelacji Mistrzostw Świata 2026. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Orlando Gill, który na co dzień reprezentuje barwy San Lorenzo.

Reprezentant Paragwaju jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Bramkarz ostatnio był także łączony z Manchesterem United. Golkiper na mundialu potwierdził, że jest graczem gotowym na występowanie na europejskiej scenie. A na dodatek kwota jego wykupu nie jest mocno przesadzona. Jego wykup z argentyńskiego San Lorenzo wyniesie około siedem milionów euro.

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Bayern Monachium i Manchester United nie są jedynym klubami, które patrzą w kierunku Orlando Gilla. Paragwajczyk wzbudza również zainteresowanie Olympiakosu Pireus. Zapowiada się zatem ekscytująca rywalizacja o transfer bramkarza.

Orlando Gill dotychczas rozegrał 59 spotkań między słupkami argentyńskiego San Lorenzo. Paragwajczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 29 asyst.

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