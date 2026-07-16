Daniel Bielica w ostatnich sezonach występował w NAC Breda. Polski bramkarz jednak opuści Holandię i będzie grał w Anglii. Portsmouth finalizuje jego transfer za 600 tysięcy euro - donosi Joost Blaauwhof.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Daniel Bielica

Daniel Bielica zostanie zawodnikiem Portsmouth

Daniel Bielica wkrótce rozpocznie nowy rozdział swojej kariery. Jak informuje Joost Blaauwhof, polski bramkarz jest o krok od przenosin do Portsmouth. Angielski klub finalizuje już rozmowy z NAC Breda, a kwota transferu ma wynieść około 600 tysięcy euro. Dla 27-latka będzie to pierwsza przygoda z brytyjskim futbolem.

W ostatnich sezonach Bielica reprezentował barwy NAC Breda, gdzie regularnie występował i zapracował na opinię solidnego golkipera. Jego dobra postawa nie umknęła uwadze klubów z zagranicy, a najbardziej konkretne okazało się właśnie Portsmouth. Przeprowadzka do Anglii może być dla 27-latka ogromną szansą na dalszy rozwój. Brytyjski klub ma ambitne plany na najbliższe sezony i liczy, że wychowanek Górnika Zabrze wzmocni rywalizację między słupkami.

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Sam Daniel Bielica również jest zainteresowany nowym wyzwaniem i możliwością sprawdzenia się w wymagającym angielskim futbolu. Jeśli nie dojdzie do niespodziewanego zwrotu akcji, transfer zostanie sfinalizowany w najbliższych dniach. Polak zasili szeregi Portsmouth, a NAC Breda otrzyma za swojego bramkarza około 600 tysięcy euro.

Daniel Bielica w barwach holenderskiego zespołu rozegrał łącznie 66 spotkań. Aż 11 meczów zakończył na zero z tyłu.