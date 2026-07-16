Prezes Wisły zdradził wszystko. Ten transfer jest już bardzo blisko

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski przemówił. Tyle dzieli Wisłę Kraków od nowego transferu

Wisła Kraków wkrótce może powitać w swoich szeregach kolejnego młodego piłkarza. Oumar Conte ma zostać nowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Mariusza Jopa, a informacje w tej sprawie przekazał Jarosław Królewski. Właściciel i prezes krakowskiego klubu poinformował za pośrednictwem platformy X, że zawodnik spełnił oczekiwania podczas testów i jest bardzo blisko podpisania umowy.

„Tak tak. To jak się nic nie zmieni dołączy do Wisły Kraków: jutro/pojutrze” – napisał Królewski na X.

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19-latek występuje na pozycji lewoskrzydłowego. Obecnie pozostaje bez klubu, ale ostatnio był związany z włoską Reggianą. Wcześniej młody zawodnik reprezentował również barwy takich zespołów jak SPAL oraz Pisa, dzięki czemu zdążył zebrać doświadczenie w wymagających włoskich realiach.

Conte ma także epizod reprezentacyjny. Lewoskrzydłowy zanotował jeden występ w młodzieżowej reprezentacji Gwinei do lat 16, co pokazuje, że już wcześniej był dostrzegany jako zawodnik z potencjałem.

Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy od dłuższego czasu stawia na zawodników, którzy mogą w przyszłości stanowić wartość sportową i transferową. Pozyskanie Conte wpisuje się w tę strategię. Klub chce wzmacniać rywalizację w ofensywie, jednocześnie dając szansę młodym piłkarzom na rozwój.