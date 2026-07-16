Widzew wykonał ruch z Bukarim. Ma odbudować karierę

Miał być dużym wzmocnieniem Widzewa. Teraz czeka go nowe wyzwanie
Widzew Łódź zdecydował się na wypożyczenie Osmana Bukariego do Crvenej zvezdy. Ghański skrzydłowy wraca tym samym do miejsca, w którym wcześniej przeżywał najlepszy okres swojej kariery. Aktualny mistrz Serbii będzie jego klubem przez najbliższy sezon, a umowa zawiera opcję wykupu zawodnika po zakończeniu wypożyczenia.
Informację w sprawie przyszłości 27-letniego piłkarza przekazało biuro prasowe klubu. Tym samym dla Bukariego będzie to okazja do regularnej gry oraz odzyskania dyspozycji, którą prezentował przed transferem do Polski.
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Ghańczyk dołączył do ekipy z PKO BP Ekstraklasy pod koniec 2025 roku za 5,5 miliona euro. Jego przygoda z klubem z al. Piłsudskiego nie potoczyła się jednak zgodnie z oczekiwaniami. W rundzie wiosennej ligi polskiej skrzydłowy wystąpił zaledwie w ośmiu spotkaniach.
Teraz Bukari wraca do Serbii, gdzie wcześniej zbudował swoją renomę. W barwach Crvenej zvezdy należał do wyróżniających się zawodników, imponując szybkością, dynamiką oraz skutecznością w ofensywie. To właśnie tam zapracował na transfer do kolejnego etapu kariery.
Ekipa z Serbii obecnie rywalizuje o awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. W związku z tym dla reprezentanta Ghany będzie to także szansa na występy na europejskiej scenie. Regularna gra w tak wymagającym środowisku może pomóc mu wrócić do wysokiej dyspozycji.