Widzew wykonał ruch z Bukarim. Ma odbudować karierę

Widzew Łódź poinformował o zmianie w kadrze pierwszego zespołu. Osman Bukari najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu. Tym samym będzie miał szansę odbudować swoją formę.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Osman Bukari

Miał być dużym wzmocnieniem Widzewa. Teraz czeka go nowe wyzwanie

Widzew Łódź zdecydował się na wypożyczenie Osmana Bukariego do Crvenej zvezdy. Ghański skrzydłowy wraca tym samym do miejsca, w którym wcześniej przeżywał najlepszy okres swojej kariery. Aktualny mistrz Serbii będzie jego klubem przez najbliższy sezon, a umowa zawiera opcję wykupu zawodnika po zakończeniu wypożyczenia.

Informację w sprawie przyszłości 27-letniego piłkarza przekazało biuro prasowe klubu. Tym samym dla Bukariego będzie to okazja do regularnej gry oraz odzyskania dyspozycji, którą prezentował przed transferem do Polski.

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Ghańczyk dołączył do ekipy z PKO BP Ekstraklasy pod koniec 2025 roku za 5,5 miliona euro. Jego przygoda z klubem z al. Piłsudskiego nie potoczyła się jednak zgodnie z oczekiwaniami. W rundzie wiosennej ligi polskiej skrzydłowy wystąpił zaledwie w ośmiu spotkaniach.

Osman Bukari spędzi najbliższy sezon w barwach Crvenej zvezdy.



Ghański skrzydłowy został wypożyczony do Mistrza Serbii.



Szczegóły: https://t.co/UPEKjx2cUp pic.twitter.com/FN88NtE5V3 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) July 16, 2026

Teraz Bukari wraca do Serbii, gdzie wcześniej zbudował swoją renomę. W barwach Crvenej zvezdy należał do wyróżniających się zawodników, imponując szybkością, dynamiką oraz skutecznością w ofensywie. To właśnie tam zapracował na transfer do kolejnego etapu kariery.

Ekipa z Serbii obecnie rywalizuje o awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. W związku z tym dla reprezentanta Ghany będzie to także szansa na występy na europejskiej scenie. Regularna gra w tak wymagającym środowisku może pomóc mu wrócić do wysokiej dyspozycji.