Fatalna wiadomość dla Arsenalu! Gwiazda wypada na długie miesiące

22:26, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  L'Equipe

Arsenal ma ogromny problem. William Saliba będzie musiał przejść operację po kontuzji odniesionej podczas Mistrzostw Świata 2026. Absencja francuskiego obrońcy może potrwać nawet pięć miesięcy - informuje "L'Equipe".

Piłkarze Arsenalu
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René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

William Saliba przejdzie operację. Wypada na długie miesiące

Arsenal będzie miał ogromny problem na początku nadchodzącego sezonu. William Saliba nabawił się kontuzji podczas meczu z Hiszpanią na Mistrzostwach Świata 2026. Dziennik „L’Equipe” przekazuje, że sprawdza się najgorszy scenariusz. Otóż reprezentant Francji jest zmuszony przejść operację. Rozbrat z piłką defensora potrwa cztery lub pięć miesięcy.

William Saliba w trakcie pierwszej połowy meczu Francja – Hiszpania zgłosił problemy zdrowotne. Dopiero po spotkaniu dowiedzieliśmy się, że gwiazdor Arsenalu ma problemy z kręgosłupem. Początkowo wydawało się, że jest to drobny uraz i defensor może być gotowy zagrać nawet w meczu o brązowy medal tegorocznego mundialu. Sytuacja wygląda jednak dużo gorzej.

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Arsenal i Mikel Arteta mają teraz olbrzymi problem. Okienko transferowe jest otwarte, więc Kanonierzy mogą pozyskać nowego stopera. Nie wiemy, jeszcze jakie decyzje podejmą mistrzowie Premier League. Teraz ich praca w pełni skupiona jest na innej sprawie. Londyńczycy dopinają bowiem przyjście Christosa Tzolisa.

William Saliba dotychczas rozegrał 184 spotkania w koszulce Arsenalu. Reprezentant Francji zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.

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