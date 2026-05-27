Oto zwycięzca Ligi Konferencji. Rayo Vallecano nie dało rady [WIDEO]

22:57, 27. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Crystal Palace rywalizowało z Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Dla obu drużyn był to pierwszy w historii mecz o europejskie trofeum. Ze zwycięstwa mogli cieszyć się podopieczni Olivera Glasnera, wygrywając z przedstawicielem La Liga (1:0).

Liga Konferencji trofeum
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Liga Konferencji trofeum

Crystal Palace wygrywa Ligę Konferencji! Pierwsze europejskie trofeum

Crystal Palace i Rayo Vallecano to dwie najlepsze drużyny Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026. W środę (27 maja) oba zespoły stanęły do rywalizacji o pierwsze w historii europejskie trofeum. Finałowe starcie odbyło się na stadionie Red Bull Arena w Lipsku.

Pierwsza połowa jest do zapomnienia. Po obu stronach nie działo się zbyt dużo, o czym świadczy fakt, że żadna z drużyn nie oddała nawet jednego celnego strzału na bramkę rywala. Nudne czterdzieści pięć minut zakończyło się bezbramkowym remisem, a ponad 47 tysięcy kibiców na trybunach mogło czuć się rozczarowanych. Pierwszy gol padł dopiero po prawie godzinie gry.

W 51. minucie na prowadzenie wyszło Crystal Palace. Na indywidualną akcję zdecydował się Adam Wharton, który dostał piłkę jeszcze na własnej połowie boiska. Anglik pobiegł sam aż pod pole karne rywali i oddał strzał z dystansu. Bramkarz odbił uderzenie, ale niefortunnie sparował je prosto pod nogi Matety, który nie pomylił się i wpakował futbolówkę do siatki.

Dla Crystal Palace to pierwsze trofeum na arenie międzynarodowej. W przeszłości wygrywali tylko w Pucharze Anglii oraz Tarczy Wspólnoty. Oba te triumfy to zasługa Olivera Glasnera, dla którego finał z Rayo Vallecano był ostatnim meczem w roli trenera Orłów.

Crystal Palace 1:0 Rayo Vallecano (51′ Mateta)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości