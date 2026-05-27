Oto zwycięzca Ligi Konferencji. Rayo Vallecano nie dało rady [WIDEO]

Crystal Palace wygrywa Ligę Konferencji! Pierwsze europejskie trofeum
Crystal Palace i Rayo Vallecano to dwie najlepsze drużyny Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026. W środę (27 maja) oba zespoły stanęły do rywalizacji o pierwsze w historii europejskie trofeum. Finałowe starcie odbyło się na stadionie Red Bull Arena w Lipsku.
Pierwsza połowa jest do zapomnienia. Po obu stronach nie działo się zbyt dużo, o czym świadczy fakt, że żadna z drużyn nie oddała nawet jednego celnego strzału na bramkę rywala. Nudne czterdzieści pięć minut zakończyło się bezbramkowym remisem, a ponad 47 tysięcy kibiców na trybunach mogło czuć się rozczarowanych. Pierwszy gol padł dopiero po prawie godzinie gry.
W 51. minucie na prowadzenie wyszło Crystal Palace. Na indywidualną akcję zdecydował się Adam Wharton, który dostał piłkę jeszcze na własnej połowie boiska. Anglik pobiegł sam aż pod pole karne rywali i oddał strzał z dystansu. Bramkarz odbił uderzenie, ale niefortunnie sparował je prosto pod nogi Matety, który nie pomylił się i wpakował futbolówkę do siatki.
Dla Crystal Palace to pierwsze trofeum na arenie międzynarodowej. W przeszłości wygrywali tylko w Pucharze Anglii oraz Tarczy Wspólnoty. Oba te triumfy to zasługa Olivera Glasnera, dla którego finał z Rayo Vallecano był ostatnim meczem w roli trenera Orłów.
Crystal Palace 1:0 Rayo Vallecano (51′ Mateta)