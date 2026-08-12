GKS Katowice – Hapoel Tel Awiw: oficjalne składy na rewanżowe starcie el. LKE

16:54, 12. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice przegrał pierwszy mecz z Hapoelem Tel Awiw w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przed nimi trudne zadanie w rewanżu. Oto składy na to spotkanie.

Rafał Górak
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Grzegorz Wajda / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Górak wybrał skład na rewanż

GKS Katowice podejmuje dzisiaj przed własną publicznością zespół Hapoelu Tel Awiw w ramach rewanżowego starcia 3. rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Wszystko wskazuje na to, że w tym starciu czekają nas wielkie emocje, gdyż przed tygodniem ekipa Rafała Góraka przegrała na Węgrzech 0:2.

Wynik, choć niekorzystny, wciąż jest możliwy do odkręcenia. Nie będzie to jednak zadanie łatwe, gdyż w pierwszym meczu drużyna z Izraela była zdecydowanie lepsza i mogła wygrać nawet i więcej. Teraz jednak GieKSa ma spory atut w swoim rękawie, a mianowicie gra przed własną publicznością. W jakim składzie wystąpi? Oto oficjalne składy na to spotkanie.

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GKS Katowice – Hapoel Tel Awiw: oficjalne składy na mecz

GKS Katowice: Kobylak – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Wasielewski, Kowalczyk, Wolski, Galan – Wędrychowski, Nowak – Szkurin.

Hapoel Tel Awiw: Tzur – Coco, Mayembo, Chico, Leidner – Falcao, Kraev – Toriel, Boateng, Alkoukin – Altman

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