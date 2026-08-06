Raków Częstochowa w czwartek zmierzy się z Hammarby w eliminacjach Ligi Konferencji. Na około godzinę przed pierwsyzm gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składu obu ekip.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków Częstochowa – Hammarby: podstawowe jedenastki

Już w czwartek aż czwórka polskich zespołów przystąpi do walki o europejskie puchary. Jednym z tych drużyn będzie Raków Częstochowa. Podopieczni Dawida Kroczka zmierzą się przed własną publicznością z Hammarby w eliminacjach do Ligi Konferencji. Medaliki są daleko od formy, ale przystąpią do tej rywalizacji jako drobny faworyt. Szwedzi natomiast spróbują wywieźć z Polski korzystny wynik.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe jedenastki obu drużyn. W Rakowie Częstochowa nie ma niespodzianek. W podstawowym składzie zobaczymy m.in. Patryka Makucha, który jest w wyśmienitej formie. Hammarby natomiast postawiło w bramce na Warnera Hahna z Surinamu.

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Jean Carlos, Bulat, Kochergin, Repka, Ameyaw – Makuch, Emreli

Hammarby: Hahn – Skoglund, Fofana, Eriksson, Winther – Karlsson, Tekie – Adjei, Besara, Persson – Lind

Pierwszy gwizdek tego spotkania rozbrzmi już o godzinie 19:00. Arbitrem meczu będzie Henrik Nalbandyan z Armenii.