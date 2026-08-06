Hapoel – GKS Katowice: przewidywane składy na mecz el. LKE

09:57, 6. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice zmierzy się w wyjazdowym starciu z izraelskim Hapoelem Tel Awiw. To ekipa gospodarzy jest faworytem tego meczu. Oto przewidywane składy.

Rafał Górak
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS zmierzy się z izraelskim mocarzem

GKS Katowice już dzisiaj wieczorem rozegra swój jeden z najważniejszych meczy w ostatnich latach. Bez dwóch zdań spotkanie z izraelskim Hapoelem Tel Awiw do takich należy ze względu na fakt 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Zwycięstwo w wyjazdowym starciu (mecz odbywa się poza Izraelem, na Węgrzech), z pewnością przybliży ich do upragnionego celu.

Niemniej zadanie nie będzie łatwe. Ekipa z Tel Awiwu to mocny faworyt tej rywalizacji, a dotychczasowe mecze GKS-u w europejskich pucharach pokazały, że mają oni problemy. Zresztą także początek ligowego sezonu nie jest przesadnie udany, co mógł pokazać inauguracyjny mecz z Wisłą Kraków. Wszyscy liczą jednak na awans ekipy Rafała Góraka, a pierwszy krok do tego można wykonać już dzisiaj. Oto przewidywane składy na to spotkanie:

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Hapoel Tel Awiw: Tzur – Coco, Mayembo, Chico, Leidner – Falcao, Kraev – Turiel, Altman, Silva – Boateng.

GKS Katowice: Kobylak – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Wasielewski, Łukasiak, Kowalczyk, Wdowiak – Marković, Nowak – Szkurin.

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