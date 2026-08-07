Raków Częstochowa stracił lidera. Kroczek ujawnił nowe wieści

07:45, 7. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Kanał Sportowy

Raków Częstochowa bezbramkowo zremisował z Hammarby w pierwszym meczu III rundy el. Ligi Konferencji. Po spotkaniu Dawid Kroczek przekazał informacje w sprawie kontuzji Frana Tudora.

Dawid Kroczek
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fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Poważny problem Rakowa. Fran Tudor nabawił się urazu

Raków Częstochowa nie zdołał wypracować zaliczki przed rewanżowym spotkaniem z Hammarby w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W miniony czwartek zespół Dawida Kroczka bezbramkowo zremisował ze szwedzką drużyną, a dodatkowym problemem okazała się kontuzja jednego z liderów zespołu – Frana Tudora.

W 25. minucie pomocnik doznał urazu i nie był w stanie kontynuować gry. W jego miejsce na boisku pojawił się Dieudonne Gaucho Debohi. Po spotkaniu okazało się, że problem Chorwata dotyczy barku. Trener Rakowa przekazał niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia 30-letniego zawodnika.

Fran Tudor ma uszkodzony bark, problem pojawił się już w meczu z Vallettą. Grał dzisiaj na lekach przeciwbólowych, mocno zatejpowany. To pokazuje jego nastawienie, jego podejście do zespołowości, bo finalnie nie musiał grać, ale chciał pomóc drużynie. Liczyliśmy się natomiast z tym, że w przypadku upadku może to być groźniejsze, więc niestety spodziewam się, że będzie tutaj trochę dłuższa przerwa – powiedział Kroczek, cytowany przez „Kanał Sportowy”.

Chorwat od sezonu 2019/2020 pozostaje jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu z Częstochowy. W poprzednim sezonie Tudor wystąpił w 22 spotkaniach PKO BP Ekstraklasy. Początek sezonu ligowego również nie układa się po myśli Częstochowian. Raków rozpoczął rozgrywki ligowe od dwóch porażek, przez co obecnie zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli. Spotkanie trzeciej kolejki przeciwko Zagłębiu Lubin zostało natomiast przełożone na inny termin.

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