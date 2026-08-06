Raków musi uważać. Ekspert ze Szwecji wskazał mocne strony Hammarby

Raków Częstochowa trafił w losowaniu 3. rundy el. Ligi Konferencji na Hammarby. Casper Nordqvist z serwisu fotbolldirekt.se w rozmowie z Goal.pl wskazał najmocniejsze strony szwedzkiego zespołu. Wymienił dwóch zawodników, na których Medaliki muszą szczególnie uważać.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Hammarby IF

Hammarby to zbilansowana drużyna. Kreatywna z przodu i solidna z tyłu

Raków Częstochowa w dwóch poprzednich sezonach grał jesienią w europejskich pucharach. W kampanii 2023/2024 walczyli w fazie grupowej Ligi Europy. Z kolei w ubiegłym sezonie zajęli 2. miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji, co dało im awans do 1/8 finału. Tam jednak górą była Fiorentina, która stanęła na drodze do marzeń Medalików. Teraz celem jest przynajmniej powtórka sukcesu z ubiegłej edycji. Żeby to było możliwe, podopieczni Dawida Kroczka muszą przejść Hammarby IF, czyli 2. drużynę ligi szwedzkiej.

Przy okazji meczu Raków – Hammarby postanowiliśmy zapytać w Szwecji o najbliższego rywala, aby przybliżyć kibicom sylwetkę jednokrotnego mistrza Szwecji. Rozmawialiśmy z Casperem Nordqvistem, dziennikarzem serwisu fotbolldirekt.se.

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W pierwszej kolejności zapytaliśmy się o to, co jest największą siłą Hammarby. Wygląda na to, że to zespół bardzo zbilansowany. Nasz rozmówca zwraca uwagę na kreatywnych zawodników w ataku, ale również mocną defensywę na czele z Victorem Erikssonem.

– Największym atutem Hammarby pozostają kreatywni zawodnicy. Drużyna ma również solidną defensywę, a szczególnie wyróżnia się środkowy obrońca Victor Eriksson. Był poważnie rozważany do powołania na mistrzostwa świata, ale ostatecznie selekcjoner postawił na innych piłkarzy – tłumaczy Goal.pl dziennikarz Casper Nordqvist.

Jest dwóch zawodników, na których Raków w szczególności musi uważać. To nowe nabytki „Bajen”, czyli Victor Lind oraz Amin Boudri.

– Jeśli miałbym wskazać zawodników, na których Raków powinien szczególnie uważać, wymieniłbym dwóch nowych piłkarzy: Victora Linda i Amina Boudriego. Obaj potrafią samodzielnie przesądzić o losach meczu i są bardzo efektownymi zawodnikami. Lind dołączył do Hammarby zimą i występuje na lewym skrzydle. Boudri trafił do zespołu tego lata z Los Angeles FC i może grać praktycznie na każdej pozycji w ofensywie – dodał dziennikarz serwisu fotbolldirekt.se.

Besara, czyli największa gwiazda Hammarby bez formy

Gdzie Raków może poszukać przewagi? Okazuje się, że może skorzystać na braku skuteczności lidera drużyny przeciwnej. Nahir Besara uważany jest za największą gwiazdę Hammarby. Ekspert ze Szwecji zwraca uwagę na kompletny brak formy kapitana zespołu. W ostatnich dziewięciu meczach nie dostarczył żadnych liczb w ataku, przez co stracił miejsce w wyjściowej jedenastce.

– Hammarby ma obecnie duży problem. Kapitan i największa gwiazda zespołu, Nahir Besara nie jest w optymalnej formie. W poprzednim sezonie zdobył 17 bramek w lidze. Jednak w ostatnich dziewięciu meczach nie strzelił ani jednego gola i nie zanotował asysty. W dwóch ostatnich spotkaniach zaczynał nawet na ławce rezerwowych, co jest bardzo wymowne – stwierdził Nordqvist.

Raków nie wszedł dobrze w sezon, faworytem dwumeczu jest Hammarby

Początek sezonu w wykonaniu Rakowa nie należy do najlepszych. Oczywiście wygrali oba spotkania z Vallettą, ale rywalizacja z maltańską drużyną nie stanowi żadnego punktu odniesienia. Na krajowym podwórku przegrali pierwsze dwa mecze z Wisłą Płock i Śląskiem Wrocław. Casper Nordqvist uważa, że właśnie ze względu na słabsze wyniki polskiego klubu, to Hammarby będzie faworytem dwumeczu.

– Hammarby było bardzo rozczarowane odpadnięciem z Anderlechtem i teraz szuka okazji do rewanżu oraz poprawy nastrojów. W przeciwieństwie do wielu innych zespołów nie rozgrywało meczu ligowego w miniony weekend, dzięki czemu przystąpi do spotkania z Rakowem bardziej wypoczęte i bardzo zmotywowane. Raków dopiero rozpoczął sezon i nie wszedł w niego najlepiej, dlatego uważam, że to Hammarby jest faworytem do awansu – ocenił dziennikarz ze Szwecji.