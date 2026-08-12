GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (12.08.2026)

GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv: gdzie oglądać?
GKS Katowice ponownie musi odrabiać straty w dwumeczu. Podobnie jak w poprzedniej rundzie z MSK Żylina, podopieczni Rafała Góraka przegrali pierwsze spotkanie. Tym razem musieli uznać wyższość Hapoelu Tel Aviv. Wyjazdowe spotkanie zakończyło się porażką (0:2). Rewanż odbędzie się na obiekcie w Katowicach, więc fani liczą na to, że uda się uzyskać korzystny wynik.
Hapoel nie rozpoczął jeszcze rozgrywek ligowych, więc nie musiał rozgrywać w miniony weekend żadnego meczu. GKS Katowice skorzystał z możliwości przełożenia ligowego spotkania, dzięki czemu miał więcej czasu na odpoczynek i odpowiednie przygotowania.
Stawką rewanżowego meczu GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv jest oczywiście awans do 4. rundy el. Ligi Konferencji. Tam na zwycięzcę czeka już znana włoska marka, a konkretnie Atalanta BC.
GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv: transmisja TV
Mecz GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv odbędzie się w środę, 12 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Początek transmisji o godzinie 17:20. Starcie skomentuje Marcin Feddek i Wojciech Łobodziński.
GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv: transmisja online
Rewanżowe spotkanie GKS-u Katowice z Hapoelem Tel Aviv można oglądać również w internecie. Transmisja online będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.
Transmisja meczu GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl.
Mecz GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv odbędzie się w środę, 12 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00.
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