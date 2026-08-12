GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (12.08.2026)

GKS Katowice podejmie przed własną publicznością Hapoel Tel Aviv w 3. rundzie el. Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie wygrała drużyna z Izraela (2:0). Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKS Katowice - Hapoel.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv: gdzie oglądać?

GKS Katowice ponownie musi odrabiać straty w dwumeczu. Podobnie jak w poprzedniej rundzie z MSK Żylina, podopieczni Rafała Góraka przegrali pierwsze spotkanie. Tym razem musieli uznać wyższość Hapoelu Tel Aviv. Wyjazdowe spotkanie zakończyło się porażką (0:2). Rewanż odbędzie się na obiekcie w Katowicach, więc fani liczą na to, że uda się uzyskać korzystny wynik.

Hapoel nie rozpoczął jeszcze rozgrywek ligowych, więc nie musiał rozgrywać w miniony weekend żadnego meczu. GKS Katowice skorzystał z możliwości przełożenia ligowego spotkania, dzięki czemu miał więcej czasu na odpoczynek i odpowiednie przygotowania.

Stawką rewanżowego meczu GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv jest oczywiście awans do 4. rundy el. Ligi Konferencji. Tam na zwycięzcę czeka już znana włoska marka, a konkretnie Atalanta BC.

GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv: transmisja TV

Mecz GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv odbędzie się w środę, 12 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Początek transmisji o godzinie 17:20. Starcie skomentuje Marcin Feddek i Wojciech Łobodziński.

GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv: transmisja online

Rewanżowe spotkanie GKS-u Katowice z Hapoelem Tel Aviv można oglądać również w internecie. Transmisja online będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv? Transmisja meczu GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv? Mecz GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv odbędzie się w środę, 12 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00.

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