Hapoel Tel Awiw - GKS Katowice to jedno z najważniejszych dzisiejszych spotkań dla polskich kibiców. Obie drużyny ogłosiły już swoje wyjściowe jedenastki na starcie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Europa otwiera drzwi. GieKSa musi wykonać trudny krok

Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice zapowiada się jako niezwykle wymagająca rywalizacja o dużą stawkę. GieKSa po udanym początku walki na międzynarodowej arenie chce wykonać kolejny krok. Tym samym ma zamiar przybliżyć się do upragnionego awansu do fazy ligowej. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ponieważ po drugiej stronie stanie izraelski zespół z dużym doświadczeniem w europejskich rozgrywkach.

Dla śląskiej ekipy będzie to kolejny test charakteru oraz jakości. Drużyna z Katowic nie zamierza ograniczać się wyłącznie do defensywy i chce pokazać, że miejsce w III rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji nie jest przypadkiem. Kluczowe mogą okazać się koncentracja, skuteczność pod bramką rywala oraz odpowiednie zarządzanie emocjami w trudnym wyjazdowym spotkaniu.

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Hapoel Tel Awiw liczy natomiast na wsparcie swoich kibiców. Izraelski klub doskonale zdaje sobie sprawę, że korzystny wynik przed rewanżem może znacząco zwiększyć jego szanse na awans do kolejnej fazy eliminacji.

Pierwszy gwizdek spotkania Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice zabrzmi o godzinie 20:00. Stawką jest nie tylko awans do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji, ale także prestiż i ważne punkty do klubowego rankingu UEFA.

Oficjalne składy na mecz Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice

Hapoel Tel Awiw (4-3-3): Tzur – Coco, Mayembo, Chico, Leidner – Falcao, Krajew – Turiel, Boateng, Alkoukin – Altman

GKS Katowice (3-4-3): Kobylak – Jędrych, Klemenz, Resta – Borja Galan, Łukasiak, Wolski, Jirka, Marković, Nowak, Zrelak.