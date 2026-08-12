GKS Katowice zdecydowanie utrudnił sobie walkę o awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. To Hapoel Tel Awiw otworzył wynik rewanżowego spotkania.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Alan Czerwiński

GKS Katowice blisko odpadnięcia

W pierwszej odsłonie rywalizacji o awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji lepszy okazał się Hapoel Tel Awiw. Zespół z Izraela triumfował 2:0. Chociaż w rewanżu GKS Katowice musiał odrobić dwubramkową stratę, to nikt nie zamierzał skreślać podopiecznych Rafała Góraka.

Niestety, już w 23. minucie gospodarze mocno oddalili się od awansu. Wynik zmagań w Katowicach otworzyli goście. Roei Alkoukin otrzymał od Chico dalekie podanie z głębi pola i dorał do Stava Turiela, który nie miał problemów z pokonaniem Gabriela Kobylaka.

GKS mógł uniknąć straty bramki, jednak najpierw pojedynku powietrznego nie zdołał wygrać Arkadiusz Jędrych, a następnie ewidentny błąd popełnił Alan Czerwiński. W ten sposób Turiel strzelił drugiego gola w dwumeczu, a Hapoel powiększył przewagę i prowadzi już 3:0.