Poważny problem Wieczystej. Ważny gracz w tym roku już nie zagra

Wieczysta szuka następcy Feiertaga
Debiutanckie tygodnie Wieczystej Kraków na najwyższym szczeblu rozgrywkowym przynoszą na razie więcej rozczarowań niż powodów do optymizmu. Drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala rozpoczęła sezon od porażki z Radomiakiem Radom, a w kolejnym spotkaniu nie zdołała przeciwstawić się również Lechowi Poznań. W efekcie po rozegraniu dwóch spotkań zespół zamyka ligową stawkę.
Kibiców martwić może jednak także sytuacja Stefana Feiertaga, który w pierwszym meczu sezonu zdobył gola, a teraz będzie pauzować do końca roku.
– Stefan Feiertag z powodu kontuzji na pewno nie zagra już w 2026 roku. Wieczysta na pewno sprowadzi jeszcze kogoś na dziewiątkę. To ma być mocne nazwisko. W przeszłości klub rozmawiał z Kallmanem, Kownackim, Koulourisem i Pululu. Myślę, że nowy napastnik będzie kimś pokroju tych zawodników – przekazał Piotr Rzepecki z serwisu „365 dni o piłce” na kanale „Meczyki.pl”.
Stefan Feiertag w tym sezonie rozegrał w sumie jedno spotkanie i zdobył jednego gola. W poprzedniej kampanii Betclic 1. ligi zdołał umieścić piłkę w siatce 14 razy, a do tego zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Austriaka, który grał dla ŁKS-u Łódź, na 450 tysięcy euro.
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