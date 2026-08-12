Sanchez stał się liderem Wisły. Mówi o kluczu do dobrej formy

17:28, 12. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Meczyki.pl

"Pewność siebie. Drużyna również we mnie mocno wierzy. To jest klucz" - mówi Jordi Sanchez w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl". pytany o powody dobrej formy.

Jordi Sanchez
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fot. Grzegorz Wajda / SOPA Images / Alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Kulisy dobrej formy Jordiego Sancheza

Wisła Kraków dobrze weszła w nowy sezon PKO Ekstraklasy i właściwie patrząc na grę i formę trudno powiedzieć, że mówimy o beniaminku. Drużyna Mariusza Jopa doskonale spisuje się w ofensywie, a jedną z nowych gwiazd został Jordi Sanchez.

Hiszpan, co do którego jeszcze kilka tygodni temu było sporo wątpliwości, teraz stanowi o ofensywnej sile zespołu i jest jednym z najlepszych jej graczy. W dużej mierze to jego gole zapewniły zespołowi sześć punktów po trzech meczach. Teraz Sanchez przyznał, skąd tak dobra forma.

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Pewność siebie. Drużyna również we mnie mocno wierzy. To jest klucz. Zespół tworzy dużo sytuacji, a ja znajduję się w odpowiednim momencie – przyznał Jordi Sanchez w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl” odpowiadając na pytanie o tajniki dobrej formy.

– Jeżeli były wątpliwości, to ze strony kibiców. Od klubu był przekaz, że chce kontynuować tę współpracę. Z mojej strony również nie było żadnych wątpliwości. Myślę, że sztab i koledzy z drużyny byli zadowoleni z mojej pracy – dodał.

Jordi Sanchez w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy rozegrał trzy mecze, w których zdobył cztery gole. Łącznie w barwach Wisły Kraków ten Hiszpański gracz ma 14 spotkań i sześć bramek. Serwis „Transfermarkt” wycenia 31-latkna na 250 tysięcy euro.

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