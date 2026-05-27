Man City planuje zatrzymać skrzydłowego. Jasna deklaracja Enzo Mareski

22:21, 27. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Mirror

Manchester City wypożyczył Jacka Grealisha do Evertonu. Drugą szansę w zespole The Citizens skrzydłowemu zamierza dać Enzo Maresca - ujawnia "The Mirror".

Enzo Maresca
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jack Grealish dostanie drugie życie w Manchesterze City

Manchester City wchodzi w nową erę po zakończeniu pracy Pepa Guardioli. Od nowego sezonu stery w klubie ma przejąć Enzo Maresca. W centrum uwagi znalazł się Jack Grealish, którego przyszłość w klubie przez ostatnie miesiące pozostawała niepewna. Jeszcze niedawno wydawało się, że 30-letni skrzydłowy opuści Etihad Stadium tego lata. Po sezonie spędzonym na wypożyczeniu w Evertonie media sugerowały, że klub będzie dążył do jego sprzedaży.

Jak informuje „The Mirror”, nowy menedżer jest gotowy dać Grealishowi drugą szansę i widzi dla niego miejsce w drużynie na przyszły sezon. Włoski szkoleniowiec planuje rozmowę z zawodnikiem jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowych rozgrywek, by ocenić, czy skrzydłowy może odegrać istotną rolę w zespole.

Grealish miał wcześniej uważać, że pod wodzą Guardioli jego przyszłość w Manchesterze City jest przesądzona. Odejście trenera całkowicie zmieniło jednak układ sił i otworzyło piłkarzowi nowe możliwości. Anglik trafił do Manchesteru City z Aston Villi w 2021 roku za 117,5 miliona euro.

W obecnym sezonie Grealish rozegrał 22 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Jego umowa z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2027 roku. Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że skrzydłowy rozpocznie okres przygotowawczy na Etihad Stadium i wtedy zapadnie ostateczna decyzja dotycząca jego przyszłości.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości