Man City planuje zatrzymać skrzydłowego. Jasna deklaracja Enzo Mareski

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jack Grealish dostanie drugie życie w Manchesterze City

Manchester City wchodzi w nową erę po zakończeniu pracy Pepa Guardioli. Od nowego sezonu stery w klubie ma przejąć Enzo Maresca. W centrum uwagi znalazł się Jack Grealish, którego przyszłość w klubie przez ostatnie miesiące pozostawała niepewna. Jeszcze niedawno wydawało się, że 30-letni skrzydłowy opuści Etihad Stadium tego lata. Po sezonie spędzonym na wypożyczeniu w Evertonie media sugerowały, że klub będzie dążył do jego sprzedaży.

Jak informuje „The Mirror”, nowy menedżer jest gotowy dać Grealishowi drugą szansę i widzi dla niego miejsce w drużynie na przyszły sezon. Włoski szkoleniowiec planuje rozmowę z zawodnikiem jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowych rozgrywek, by ocenić, czy skrzydłowy może odegrać istotną rolę w zespole.

Grealish miał wcześniej uważać, że pod wodzą Guardioli jego przyszłość w Manchesterze City jest przesądzona. Odejście trenera całkowicie zmieniło jednak układ sił i otworzyło piłkarzowi nowe możliwości. Anglik trafił do Manchesteru City z Aston Villi w 2021 roku za 117,5 miliona euro.

W obecnym sezonie Grealish rozegrał 22 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Jego umowa z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2027 roku. Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że skrzydłowy rozpocznie okres przygotowawczy na Etihad Stadium i wtedy zapadnie ostateczna decyzja dotycząca jego przyszłości.