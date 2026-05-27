Liverpool ruszył po następcę Salaha. Oddadzą za niego gwiazdę

22:08, 27. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Times

Liverpool musi ściągnąć następcę Mohameda Salaha. Priorytetem stał się Yan Diomande, ale cena jest zbyt wysoka. The Times sugeruje, że klub z Anfield Road chce włączyć Harvey'a Elliotta w transakcję.

Mohamed Salah
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool idzie po Diomande. W zamian oddadzą Elliotta plus gotówkę

Mohamed Salah po dziewięciu latach odchodzi z Liverpoolu. Jego kontrakt, który wygasa z końcem czerwca, nie zostanie przedłużony. Egipcjanin pożegnał się z klubem, więc na Anfield Road potrzebna będzie nowa gwiazda. Priorytetem transferowym stał się Yan Diomande. Iworyjczyk błyszczał w Bundeslidze, gdzie strzelił 12 goli i zaliczył 9 asyst w 33 meczach ligowych.

Problem w tym, że Diomande jest wyceniany na 90 milionów euro, a Lipsk żąda za niego 100 milionów euro. Dyrektor sportowy Liverpoolu, Richard Hughes chce zbić żądania niemieckiego zespołu, więc proponuje w rozliczeniu dodać jednego z zawodników.

Diomande miałby przenieść się na Anfield Road w zamian za gotówkę plus Harvey’a Elliotta. Anglik nie może liczyć na miejsce składzie The Reds, czego dowodem jest fakt, że w tym sezonie przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi. Ten rok to dla niego zupełnie nieudana przygoda, ponieważ zagrał jedynie w 9 meczach, w których zdobył jednego gola.

Nie wiadomo jak na taki ruch zapatruje się Lipsk. Można się domyślać, że Byki preferowałyby transakcję tylko i wyłącznie gotówkową, ale kto wie, może zgodzą się na ofertę byłych mistrzów Anglii. Liverpool w tym sezonie zanotował słabe rozgrywki, kończąc Premier League jedynie na 5. miejscu. Z kolei Lipsk skończył Bundesligę na podium, a konkretnie na 3. miejscu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości