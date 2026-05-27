Liverpool ruszył po następcę Salaha. Oddadzą za niego gwiazdę

Liverpool musi ściągnąć następcę Mohameda Salaha. Priorytetem stał się Yan Diomande, ale cena jest zbyt wysoka. The Times sugeruje, że klub z Anfield Road chce włączyć Harvey'a Elliotta w transakcję.

Liverpool idzie po Diomande. W zamian oddadzą Elliotta plus gotówkę

Mohamed Salah po dziewięciu latach odchodzi z Liverpoolu. Jego kontrakt, który wygasa z końcem czerwca, nie zostanie przedłużony. Egipcjanin pożegnał się z klubem, więc na Anfield Road potrzebna będzie nowa gwiazda. Priorytetem transferowym stał się Yan Diomande. Iworyjczyk błyszczał w Bundeslidze, gdzie strzelił 12 goli i zaliczył 9 asyst w 33 meczach ligowych.

Problem w tym, że Diomande jest wyceniany na 90 milionów euro, a Lipsk żąda za niego 100 milionów euro. Dyrektor sportowy Liverpoolu, Richard Hughes chce zbić żądania niemieckiego zespołu, więc proponuje w rozliczeniu dodać jednego z zawodników.

Diomande miałby przenieść się na Anfield Road w zamian za gotówkę plus Harvey’a Elliotta. Anglik nie może liczyć na miejsce składzie The Reds, czego dowodem jest fakt, że w tym sezonie przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi. Ten rok to dla niego zupełnie nieudana przygoda, ponieważ zagrał jedynie w 9 meczach, w których zdobył jednego gola.

Nie wiadomo jak na taki ruch zapatruje się Lipsk. Można się domyślać, że Byki preferowałyby transakcję tylko i wyłącznie gotówkową, ale kto wie, może zgodzą się na ofertę byłych mistrzów Anglii. Liverpool w tym sezonie zanotował słabe rozgrywki, kończąc Premier League jedynie na 5. miejscu. Z kolei Lipsk skończył Bundesligę na podium, a konkretnie na 3. miejscu.