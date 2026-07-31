Górnik czeka na decyzję UEFA. Możliwe kolejne kary

10:31, 31. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Górnik Zabrze

Górnik Zabrze poznał już rywala w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Klub poinformował, że sprzedaż biletów na starcie z Ferencvarosem ruszy dopiero po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego UEFA.

Erik Janza
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / ALamy Na zdjęciu: Erik Janza

Postępowanie dyscyplinarne po meczu z Fenerbahce

Górnik Zabrze zmierzy się z Ferencvarosem w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 5 sierpnia w Budapeszcie, natomiast rewanż zaplanowano na 13 sierpnia w Zabrzu. Klub przekazał jednak, że sprzedaż wejściówek na spotkanie u siebie rozpocznie się dopiero po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego UEFA wszczętego po rewanżowym meczu z Fenerbahce.

Komunikat oznacza, że europejska federacja nadal analizuje wydarzenia z poprzedniego spotkania rozgrywanego w Zabrzu. Postępowanie dotyczy meczu z Turkami, podczas którego na trybunach pojawił się transparent odnoszący się do zachowania tureckich służb. Była to reakcja kibiców Górnika na wydarzenia z pierwszego spotkania w Stambule, gdzie fani zabrzańskiego klubu zostali źle potraktowani przez miejscowe służby.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Na razie UEFA nie poinformowała o ewentualnych sankcjach. Pewne jest jedynie to, że postępowanie wciąż trwa, a jego zakończenie ma bezpośredni wpływ na rozpoczęcie sprzedaży biletów na starcie z Ferencvarosem. Klub nie podał również terminu, w którym decyzja ma zostać ogłoszona.

Można jedynie spekulować, że poza karą finansową w grę może wchodzić także częściowe zamknięcie stadionu, na przykład jednej z trybun. Na obecnym etapie są to jednak wyłącznie domysły wynikające z opóźnienia sprzedaży wejściówek. Do czasu oficjalnego rozstrzygnięcia UEFA nie potwierdzono, jakie konsekwencje mogą spotkać Górnika po rewanżowym meczu z Fenerbahce.

Podobne kary były już stosowane w przeszłości w przypadku między innymi Legii Warszawa. Z kolei Górnik już otrzymał karę za pierwszy mecz w Stambule.