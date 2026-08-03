Pululu zagra w Ekstraklasie?! Ten klub wciąż o nim myśli

Widzew Łódź szuka jeszcze jednego napastnika. Niewykluczone, że kibice zobaczą zabójczy duet w Ekstraklasie. Jak poinformował profil FootballScout, temat Afimico Pululu jest wciąż otwarty.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Widzew Łódź wciąż rozważa pozyskanie Afimico Pululu

Widzew Łódź wzmocnił przed startem sezonu siłę rażenia w ofensywnie. Do zespołu dołączył reprezentant Polski – Karol Świderski. Niewykluczone, że niebawem były piłkarz m.in. Panathinaikosu, Charlotte FC czy Hellasu Werona stworzy duet z innym świetnym napastnikiem. Łódzki klub rozgląda się na rynku transferowym za kolejną „dziewiątką”.

Z informacji, jakie opublikował profil FootballScout, wynika, że temat Afimico Pululu jest wciąż otwarty. W przeszłości Widzew był jedną z kilku opcji w Ekstraklasie, jakie na stole miał snajper Jagiellonii Białystok. Wtedy zawodnik preferował grę w lidze zagranicznej.

Pululu jest bez klubu ponad miesiąc. Mimo wielu informacji łączących go z innymi drużynami wciąż nie podpisał kontraktu. Przez moment wydawało się, że zagra w Al-Hazem w Saudi Pro League, ale temat szybko ucichł. Z kolei ostatnio miał być bliski dołączenia do tureckiego Kocaelisporu, lecz klub zrezygnował z transferu w ostatniej chwili.

Zanim jednak Widzew ściągnie nowego napastnika, musi rozwiązać sytuacje z Andim Zeqirim. Klub chce się go pozbyć, ale problemem jest wysokie wynagrodzenie piłkarza. Do zamknięcia letniego okna transferowego pozostało sporo czasu, więc jeszcze dużo może się wydarzyć. Niemniej jednak ewentualny powrót Pululu do Polski byłby na pewno świetną wiadomością. W barwach Jagiellonii ma na swoim koncie 56 goli i 17 asyst w 134 meczach. Na swoim koncie ma m.in. tytuł króla strzelców Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025.