Lech, Górnik, Jagiellonia, Raków i GKS już wiedzą. To potencjalni rywale

10:52, 3. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice dzisiaj wezmą udział w losowaniu ostatniej rundy eliminacji do europejskich pucharów. Wszystkie polskie drużyny znają potencjalnych przeciwników.

UEFA Europa League
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Salvatore Di Nolfi/ Keystone via AP/ Alamy Na zdjęciu: UEFA Europa League

Lech, Górnik, Jagiellonia, Raków i GKS czekają na wyniki losowania

W poniedziałek 3 sierpnia w szwajcarskim Nyonie dojdzie do losowania fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji (LM o 12, LE o 13, LK o 14). Ekstraklasę reprezentuje łącznie pięć zespołów – Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice.

Polska nie ma już ani jednego przedstawiciela w kwalifikacjach Champions League – Lech i Górnik musiały uznać wyższość Aarhus i Fenerbahce. Teraz obie ekipy będą rywalizowały w eliminacjach Ligi Europy. Podobnie jak Jagiellonia, która w ten czwartek rozpocznie swoją przygodę na arenie międzynarodowej. Natomiast Raków i GKS walczą o awans do Ligi Konferencji.

Lech Poznań – potencjalni rywale w LE i LE:

Górnik Zabrze – potencjalni rywale w LE:

Górnik Zabrze – potencjalni rywale w LK:

Jagiellonia Białystok – potencjalni rywale w LE i LE:

Raków Częstochowa – potencjalni rywale w LK:

GKS Katowice – potencjalni rywale w LK:

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