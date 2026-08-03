Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice dzisiaj wezmą udział w losowaniu ostatniej rundy eliminacji do europejskich pucharów. Wszystkie polskie drużyny znają potencjalnych przeciwników.

Salvatore Di Nolfi/ Keystone via AP/ Alamy Na zdjęciu: UEFA Europa League

Lech, Górnik, Jagiellonia, Raków i GKS czekają na wyniki losowania

W poniedziałek 3 sierpnia w szwajcarskim Nyonie dojdzie do losowania fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji (LM o 12, LE o 13, LK o 14). Ekstraklasę reprezentuje łącznie pięć zespołów – Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice.

Polska nie ma już ani jednego przedstawiciela w kwalifikacjach Champions League – Lech i Górnik musiały uznać wyższość Aarhus i Fenerbahce. Teraz obie ekipy będą rywalizowały w eliminacjach Ligi Europy. Podobnie jak Jagiellonia, która w ten czwartek rozpocznie swoją przygodę na arenie międzynarodowej. Natomiast Raków i GKS walczą o awans do Ligi Konferencji.

Lech Poznań – potencjalni rywale w LE i LE:

Potencjalni rywale w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy:



wygrany pary FC Thun (🇨🇭) / Víkingur Reykjavík (🇮🇸)

OFI Kreta (🇬🇷)

przegrany pary Aarhus GF (🇩🇰) / Sabah Baku (🇦🇿)

przegrany pary GNK Dinamo (🇭🇷) / Żalgirus Kowno (🇱🇹)



Potencjalni rywale w 4. rundzie eliminacji Ligi… — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) August 3, 2026

Górnik Zabrze – potencjalni rywale w LE:

Poznaliśmy potencjalnych rywali Trójkolorowych w 4. rundzie eliminacji UEFA Europa League (w przypadku zwycięstwa z Ferencvárosi TC).#JesteśmyGórnikZabrze pic.twitter.com/9oFu25ASxV — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 3, 2026

Górnik Zabrze – potencjalni rywale w LK:

Poznaliśmy potencjalnych rywali Trójkolorowych w 4. rundzie eliminacji UEFA Conference League (w przypadku porażki z Ferencvárosi TC).#JesteśmyGórnikZabrze pic.twitter.com/uhyL4oPAyk — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 3, 2026

Jagiellonia Białystok – potencjalni rywale w LE i LE:

Tak prezentują się grupy potencjalnych rywali Jagiellonii Białystok w fazie play-off europejskich pucharów. Losowanie fazy play-off Ligi Europy odbędzie się dziś o 13:00, a Ligi Konferencji UEFA o 14:00.



W przypadku pokonania Rangers FC nasz zespół w czwartej rundzie Ligi Europy… pic.twitter.com/Of1RJfRASZ — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) August 3, 2026

Raków Częstochowa – potencjalni rywale w LK:

Poznaliśmy potencjalnych rywali w rundzie play-off el. Ligi Konferencji UEFA w przypadku pokonania Hammarby IF.



FK Jablonec 🇨🇿 / FC RFS 🇱🇻

FK Žalgiris 🇱🇹 / HNK Hajduk Split 🇭🇷

SK Brann 🇳🇴 / Apollon Limassol FC 🇨🇾

FC Inter Turku 🇫🇮 / FC Vaduz 🇱🇮

FC Noah 🇦🇲 / FC Sion 🇨🇭… pic.twitter.com/VbtIGBpPKT — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 3, 2026

GKS Katowice – potencjalni rywale w LK: