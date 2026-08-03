Lech, Górnik, Jagiellonia, Raków i GKS czekają na wyniki losowania
W poniedziałek 3 sierpnia w szwajcarskim Nyonie dojdzie do losowania fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji (LM o 12, LE o 13, LK o 14). Ekstraklasę reprezentuje łącznie pięć zespołów – Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice.
Polska nie ma już ani jednego przedstawiciela w kwalifikacjach Champions League – Lech i Górnik musiały uznać wyższość Aarhus i Fenerbahce. Teraz obie ekipy będą rywalizowały w eliminacjach Ligi Europy. Podobnie jak Jagiellonia, która w ten czwartek rozpocznie swoją przygodę na arenie międzynarodowej. Natomiast Raków i GKS walczą o awans do Ligi Konferencji.
Lech Poznań – potencjalni rywale w LE i LE:
Górnik Zabrze – potencjalni rywale w LE:
Górnik Zabrze – potencjalni rywale w LK:
Jagiellonia Białystok – potencjalni rywale w LE i LE:
Raków Częstochowa – potencjalni rywale w LK:
GKS Katowice – potencjalni rywale w LK: