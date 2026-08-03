Chelsea szuka nowego bramkarza. Złożyła ofertę za gwiazdę giganta

11:12, 3. sierpnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Pedro Almeida / Record

Chelsea rozpoczęła zaawansowane rozmowy w sprawie bramkarza Porto, Diogo Costy. Jak podaje Pedro Almeida, o transfer zabiega Xabi Alonso.

Xabi Alonso
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso chce transferu bramkarza. Ma zapewnić spokój na lata

Negocjacje między przedstawicielami Chelsea oraz Porto w sprawie transferu Diogo Costy weszły w zaawansowaną fazę. Xabi Alonso chce rozwiązać problem między słupkami i sprowadzić zawodnika, który zagwarantuje spokój w defensywie na lata, czyli coś czego aktualnie nie zapewnia Robert Sanchez, przynajmniej zdaniem hiszpańskiego szkoleniowca.

Z kolei kapitan portugalskiego giganta ma doskonały refleks i świetnie gra nogami. Według doniesień dziennika Record, pierwsza oferta The Blues wyniosła około 40 milionów euro. Działacze z Portugalii nie chcą jednak słyszeć o sprzedaży swojego lidera za kwotę niższą niż klauzula odstępnego. Ta wynosi 60 milionów euro.

Sytuację reprezentanta Portugalii uważnie monitorują również Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain. Ewentualne włączenie się do gry europejskich potęg może skomplikować negocjacje angielskiego klubu.

Dla londyńczyków sprowadzenie Costy to kluczowy element letniego okienka. Jeśli władze Chelsea zdecydują się podbić ofertę i dogadają się z Porto, 26-latek z miejsca stanie się numerem jeden w zespole Alonso.

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