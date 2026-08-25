Kolejny napastnik na liście Jagiellonii. Trop prowadzi do Szwecji! [NASZ NEWS]

10:04, 25. sierpnia 2026 12:55, 25. sierpnia 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia dokonała już kilku ciekawych transferów, ale na tym nie koniec. Z naszych informacji wynika, że klub jest mocno zainteresowany duńskim napastnikiem.

Max Fenger
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TT News Agency/Alamy Na zdjęciu: Max Fenger

Dokończyć dzieła w Gruzji


Jagiellonia zagrała świetnie w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy, pokonując gruzińską Iberię 4:0. W rewanżu klub z Podlasia powinien dokończyć dzieła i po raz pierwszy w swojej historii zameldować się w fazie grupowej LE.

Klub z Białegostoku nie próżnuje też na transferowym rynku. Jak pisaliśmy, Jaga jest bliska zatrudnienia defensywnego pomocnika ze Szwecji, ale jak się okazuje to nie musi być koniec transferów z tego kierunku. Z naszych ustaleń wynika, że klub Adriana Siemieńca ma na swojej liście życzeń napastnika również grającego w Szwecji.

Najlepszy poprzedni sezon

To 25-letni Max Fenger, zawodnik IFK Goeteborg. Liczący 185 cm wzrostu Fenger jest Duńczykiem, który karierę zaczynał w Odense. Potem trafił do Szwecji, ale najpierw do Mjallby (30 meczów, 6 goli).

Następnie wrócił do Odense, skąd przeniósł się do IFK Goeteborg. Poprzedni sezon był najlepszym w jego karierze, bo w 30 meczach strzelił 12 goli i zaliczył 4 asysty.

W tych rozgrywkach jednak zupełnie mu nie idzie. Ma na koncie 10 spotkań, bez goli. Być może właśnie stąd możliwość/chęć zmiany otoczenia. Kontrakt ze Szwedami wiąże go do 31 grudnia 2027 roku.

Jak już informowaliśmy wczoraj, na radarze Jagiellonii jest też bramkostrzelny napastnik grający w La Liga 2, ale tutaj cena jest, jak na polskie warunki, odstraszająca.

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