Oto rywale Lecha Poznań w Lidze Europy

Lech Poznań – rywale w fazie ligowej Ligi Europy
Lech Poznań po sześciu latach przerwy wrócił na poziom rozgrywek Ligi Europy. Ostatni raz aktualny mistrz Polski brał udział w turnieju ten rangi w sezonie 2020/2021. Zajęli wtedy ostatnie 4. miejsce w grupie, przez co na wiosnę nie brali udziału w europejskich pucharach. Przez ostatnie lata regularnie grali w Lidze Konferencji. Na zespół Nielsa Frederiksena czekają poważne wyzwania. Kolejorz zagra z klubami z Premier League, a także Bayerem Leverkusen.
Wszystkich rywali poznali w piątek (28 sierpnia) podczas ceremonii losowania. Z pierwszego koszyka, czyli grona najmocniejszych drużyn trafili na wspomniany wcześniej Bayer Leverkusen, który przyleci do Polski, a także na Benfikę, z którą zmierzą się na legendarnym Estadio da Luz.
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W roli gospodarza Lech Poznań podejmie również przedstawiciela Premier League – Sunderland. W stolicy Wielkopolski kibice zobaczą także triumfatora Pucharu Portugalii, czyli drugoligowe Torreense i znany polskim kibicom Ferencvaros. Z kolei na wyjeździe zmierzą się z Union SG oraz OFI Kreta. Polecą także do Anglii na Selhurst Park, gdzie dojdzie do starcia z Crystal Palace.
Rywale Lecha Poznań w fazie ligowej Ligi Europy:
- Bayer Leverkusen (u siebie)
- Benfica (na wyjeździe)
- Union SG (na wyjeździe)
- Ferencvaros (u siebie)
- Sunderland (u siebie)
- Crystal Palace (na wyjeździe)
- OFI Kreta (na wyjeździe)
- Torreense (u siebie)
Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się we wrześniu i potrwa aż do stycznia. Awans do 1/8 finału zagwarantuje sobie TOP8 drużyn w tabeli. Zespoł z miejsc 9-24 powalczą w barażach fazy pucharowej.