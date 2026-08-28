Oto rywale Lecha Poznań w Lidze Europy

Lech Poznań zagra w fazie ligowej Ligi Europy. Będzie to dla nich powrót do rozgrywek na tym poziomie od sezonu 2020/2021. W piątek (28 sierpnia) mistrz Polski poznał komplet rywali.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – rywale w fazie ligowej Ligi Europy

Lech Poznań po sześciu latach przerwy wrócił na poziom rozgrywek Ligi Europy. Ostatni raz aktualny mistrz Polski brał udział w turnieju ten rangi w sezonie 2020/2021. Zajęli wtedy ostatnie 4. miejsce w grupie, przez co na wiosnę nie brali udziału w europejskich pucharach. Przez ostatnie lata regularnie grali w Lidze Konferencji. Na zespół Nielsa Frederiksena czekają poważne wyzwania. Kolejorz zagra z klubami z Premier League, a także Bayerem Leverkusen.

Wszystkich rywali poznali w piątek (28 sierpnia) podczas ceremonii losowania. Z pierwszego koszyka, czyli grona najmocniejszych drużyn trafili na wspomniany wcześniej Bayer Leverkusen, który przyleci do Polski, a także na Benfikę, z którą zmierzą się na legendarnym Estadio da Luz.

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W roli gospodarza Lech Poznań podejmie również przedstawiciela Premier League – Sunderland. W stolicy Wielkopolski kibice zobaczą także triumfatora Pucharu Portugalii, czyli drugoligowe Torreense i znany polskim kibicom Ferencvaros. Z kolei na wyjeździe zmierzą się z Union SG oraz OFI Kreta. Polecą także do Anglii na Selhurst Park, gdzie dojdzie do starcia z Crystal Palace.

Rywale Lecha Poznań w fazie ligowej Ligi Europy:

Bayer Leverkusen (u siebie)

Benfica (na wyjeździe)

Union SG (na wyjeździe)

Ferencvaros (u siebie)

Sunderland (u siebie)

Crystal Palace (na wyjeździe)

OFI Kreta (na wyjeździe)

Torreense (u siebie)

Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się we wrześniu i potrwa aż do stycznia. Awans do 1/8 finału zagwarantuje sobie TOP8 drużyn w tabeli. Zespoł z miejsc 9-24 powalczą w barażach fazy pucharowej.