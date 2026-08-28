Oto rywale Jagiellonii Białystok w Lidze Europy

Jagiellonia Białystok – rywale w fazie ligowej Ligi Europy
Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w historii weźmie udział w Lidze Europy. W ostatniej rundzie eliminacji bez problemów pokonali gruzińską Iberię 1999, wygrywając dwumecz aż (6:1). W nagrodę czeka ich jesienno-zimowa przygoda w europejskich pucharach i mecze z topowymi drużynami.
W piątek (28 sierpnia) odbyło się losowanie fazy ligowej. Jagiellonia dzięki wypracowanemu w ostatnich latach rankingowi znalazła się w trzecim koszyku. Los okazał się w miarę łaskawy, ponieważ podopieczni Adriana Siemieńca uniknęli najlepszych drużyn, na jakie mogli trafić. Niemniej jednak do Białegostoku i tak przylecą uznane marki. Kibice w Polsce zobaczą m.in. spotkanie z Olympique Lyon czy starcie z Crystal Palace, które gra w Premier League.
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Przed własną publicznością zmierzą się także z Anderlechtem oraz Levski Sofia. Z kolei mecze wyjazdowe rozegrają z Olympiakosem Pireus, Viktorią Pilzno, Sunderlandem i Ararat Armenia. W porównianiu do Ligi Konferencji w Lidze Europy w fazie ligowej każda drużyna rozegra 8 spotkań.
Rywale Jagiellonii Białystok w fazie ligowej Ligi Europy:
- Olympique Lyon (u siebie)
- Olympiakos Pireus (na wyjeździe)
- Viktoria Pilzno (na wyjeździe)
- Anderlecht (u siebie)
- Crystal Palace (u siebie)
- Sunderland (na wyjeździe)
- Levski Sofia (u siebie)
- Ararat Armenia (na wyjeździe)
Zasady awansu pozostają takie same. TOP8 wywalczy bezpośrednią przepustkę do 1/8 finału. Natomiast zespoły z miejsc 9-24 powalczą w rundzie barażowej fazy pucharowej. W przeszłości do gry w fazie pucharowej wystarczało zdobycie pomiędzy 9 a 11 punktów.