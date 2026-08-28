Oto rywale Jagiellonii Białystok w Lidze Europy

Jagiellonia Białystok zagra w fazie ligowej Ligi Europy. Będzie to pierwszy udział w historii klubu w zawodach tej rangi. W piątek (28 sierpnia) podopieczni Adriana Siemieńca poznali swoich rywali.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok – rywale w fazie ligowej Ligi Europy

Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w historii weźmie udział w Lidze Europy. W ostatniej rundzie eliminacji bez problemów pokonali gruzińską Iberię 1999, wygrywając dwumecz aż (6:1). W nagrodę czeka ich jesienno-zimowa przygoda w europejskich pucharach i mecze z topowymi drużynami.

W piątek (28 sierpnia) odbyło się losowanie fazy ligowej. Jagiellonia dzięki wypracowanemu w ostatnich latach rankingowi znalazła się w trzecim koszyku. Los okazał się w miarę łaskawy, ponieważ podopieczni Adriana Siemieńca uniknęli najlepszych drużyn, na jakie mogli trafić. Niemniej jednak do Białegostoku i tak przylecą uznane marki. Kibice w Polsce zobaczą m.in. spotkanie z Olympique Lyon czy starcie z Crystal Palace, które gra w Premier League.

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Przed własną publicznością zmierzą się także z Anderlechtem oraz Levski Sofia. Z kolei mecze wyjazdowe rozegrają z Olympiakosem Pireus, Viktorią Pilzno, Sunderlandem i Ararat Armenia. W porównianiu do Ligi Konferencji w Lidze Europy w fazie ligowej każda drużyna rozegra 8 spotkań.

Rywale Jagiellonii Białystok w fazie ligowej Ligi Europy:

Olympique Lyon (u siebie)

Olympiakos Pireus (na wyjeździe)

Viktoria Pilzno (na wyjeździe)

Anderlecht (u siebie)

Crystal Palace (u siebie)

Sunderland (na wyjeździe)

Levski Sofia (u siebie)

Ararat Armenia (na wyjeździe)

Zasady awansu pozostają takie same. TOP8 wywalczy bezpośrednią przepustkę do 1/8 finału. Natomiast zespoły z miejsc 9-24 powalczą w rundzie barażowej fazy pucharowej. W przeszłości do gry w fazie pucharowej wystarczało zdobycie pomiędzy 9 a 11 punktów.