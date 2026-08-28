Potencjalni rywale Lecha Poznań w Lidze Europy

07:42, 28. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań w piątek wieczorem pozna swoich rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrz Polski został rozstawiony w 3. koszyku. Oznacza to, że nie uniknie najlepszych drużyn. Mogą trafić m.in. na Juventus lub Milan.

Piłkarze Lecha Poznań
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Z kim Lech Poznań zagra w Lidze Europy? Oto potencjalni rywale

Lech Poznań sprostał oczekiwaniom i awansował do fazy ligowej Ligi Europy. W rewanżu z FC Thun wystarczyło dowieźć pozytywny wynik do ostatniego gwizdka. Z pierwszego spotkania mieli aż siedem bramek przewagi, więc o awans nie musieli się bać. Finalnie zremisowali (2:2), co dało im przepustkę do gry w drugich co do znaczenia rozgrywkach europejskich pucharów. Już wiadomo, na kogo potencjalnie mogą trafić.

Mistrz Polski został rozstawiony w 3. koszyku, więc teoretycznie powinien trafić na dwie nieco słabsze drużyny z czwartego koszyka. W rzeczywistości niżej rozstawione są takie zespoły jak Hoffenheim czy Besiktas, więc przy braku szczęścia Kolejorz może mieć trudne losowanie.

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Istnieje również duża szansa, że do Poznania zawita duża marka. W rozgrywkach Ligi Europy udział biorą m.in. Juventus, AC Milan, Benfica, Bayer Leverkusen czy Olympique Lyon. Warto dodać, że Lech trafi na dwie drużyny z każdego koszyka, więc łącznie rozegra osiem meczów.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w Lidze Europy:

  • Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, AZ Alkmaar, Olympiakos, Olympique Lyon, Real Sociedad, Olympique Marsylia
  • Ferencvaros, Viktoria Pilzno, Royale Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagrzeb, RB Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht
  • Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Celta Vigo, Omonia Nikozja, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok
  • Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Nijmegen, Hapoel Beer Szewa, Ararat, OFI, Lillestrom, Levski

Zasady w fazie ligowej Ligi Europy są identyczne jak w przypadku Ligi Konferencji. Awans do 1/8 finału wywalczy TOP8 drużyn w tabeli, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą w rundzie barażowej fazy pucharowej.

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