Lech Poznań w piątek wieczorem pozna swoich rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrz Polski został rozstawiony w 3. koszyku. Oznacza to, że nie uniknie najlepszych drużyn. Mogą trafić m.in. na Juventus lub Milan.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Z kim Lech Poznań zagra w Lidze Europy? Oto potencjalni rywale

Lech Poznań sprostał oczekiwaniom i awansował do fazy ligowej Ligi Europy. W rewanżu z FC Thun wystarczyło dowieźć pozytywny wynik do ostatniego gwizdka. Z pierwszego spotkania mieli aż siedem bramek przewagi, więc o awans nie musieli się bać. Finalnie zremisowali (2:2), co dało im przepustkę do gry w drugich co do znaczenia rozgrywkach europejskich pucharów. Już wiadomo, na kogo potencjalnie mogą trafić.

Mistrz Polski został rozstawiony w 3. koszyku, więc teoretycznie powinien trafić na dwie nieco słabsze drużyny z czwartego koszyka. W rzeczywistości niżej rozstawione są takie zespoły jak Hoffenheim czy Besiktas, więc przy braku szczęścia Kolejorz może mieć trudne losowanie.

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Istnieje również duża szansa, że do Poznania zawita duża marka. W rozgrywkach Ligi Europy udział biorą m.in. Juventus, AC Milan, Benfica, Bayer Leverkusen czy Olympique Lyon. Warto dodać, że Lech trafi na dwie drużyny z każdego koszyka, więc łącznie rozegra osiem meczów.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w Lidze Europy:

Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, AZ Alkmaar, Olympiakos, Olympique Lyon, Real Sociedad, Olympique Marsylia

Ferencvaros, Viktoria Pilzno, Royale Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagrzeb, RB Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht

Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Celta Vigo, Omonia Nikozja, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok

Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Nijmegen, Hapoel Beer Szewa, Ararat, OFI, Lillestrom, Levski

Zasady w fazie ligowej Ligi Europy są identyczne jak w przypadku Ligi Konferencji. Awans do 1/8 finału wywalczy TOP8 drużyn w tabeli, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą w rundzie barażowej fazy pucharowej.