Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Oto szanse polskich drużyn na awans

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w Lidze Europy. Piotr Klimek wyliczył, jakie szanse mają polskie kluby na awans do fazy pucharowej. W obu przypadkach wygląda to bardzo podobnie.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Europy

Szanse Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w Lidze Europy

Tylko dwie z pięciu polskich drużyn zagrają jesienią w europejskich pucharach. Przez wszystkie rundy eliminacji przeszli Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Oba zespoły wystąpią w tegorocznej edycji Ligi Europy. Dla mistrza Polski to powrót do rozgrywek na tym poziomie po raz pierwszy od sezonu 2020/2021. Z kolei dla zespołu Adriana Siemieńca to pierwsza w historii przygoda w turnieju tej rangi. W piątek (28 sierpnia) poznali swoich rywali.

Rywale Lecha Poznań w Lidze Europy:

Bayer Leverkusen, Benfica, Union SG, Ferencvaros, Sunderland, Crystal Palace, OFI Kreta, Torreense

Rywale Jagiellonii Białystok w Lidze Europy:

Olympique Lyon, Olympiakos Pireus, Viktoria Pilzno, Anderlecht, Crystal Palace, Sunderland, Levski Sofia, Ararat Armenia

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Losowanie nie było ani złe, ani dobre. Zarówno Lech Poznań, jak i Jagiellonia Białystok mogą myśleć o grze na wiosnę w fazie pucharowej. Piotr Klimek wyliczył szanse polskich drużyn na awans do kolejnej rundy. W obu przypadkach wyglądają one podobnie. Symulacja sugeruje jednak, że żaden polski klub nie zajmie miejsca w TOP24, co oznacza, że przygodę z Ligą Europy zakończą na fazie ligowej.

Szanse Lecha Poznań w Lidze Europy:

TOP8 – 2%

TOP16 – 15,1%

TOP24 – 47,2%

Prognozowane miejsce w tabeli – 27.

Szanse Jagiellonii Białystok w Lidze Europy:

TOP8 – 2,6%

TOP16 – 16,2%

TOP24 – 45,5%

Prognozowane miejsce w tabeli – 28.