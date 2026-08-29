Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Oto szanse polskich drużyn na awans

Szanse Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w Lidze Europy
Tylko dwie z pięciu polskich drużyn zagrają jesienią w europejskich pucharach. Przez wszystkie rundy eliminacji przeszli Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Oba zespoły wystąpią w tegorocznej edycji Ligi Europy. Dla mistrza Polski to powrót do rozgrywek na tym poziomie po raz pierwszy od sezonu 2020/2021. Z kolei dla zespołu Adriana Siemieńca to pierwsza w historii przygoda w turnieju tej rangi. W piątek (28 sierpnia) poznali swoich rywali.
Rywale Lecha Poznań w Lidze Europy:
- Bayer Leverkusen, Benfica, Union SG, Ferencvaros, Sunderland, Crystal Palace, OFI Kreta, Torreense
Rywale Jagiellonii Białystok w Lidze Europy:
- Olympique Lyon, Olympiakos Pireus, Viktoria Pilzno, Anderlecht, Crystal Palace, Sunderland, Levski Sofia, Ararat Armenia
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Losowanie nie było ani złe, ani dobre. Zarówno Lech Poznań, jak i Jagiellonia Białystok mogą myśleć o grze na wiosnę w fazie pucharowej. Piotr Klimek wyliczył szanse polskich drużyn na awans do kolejnej rundy. W obu przypadkach wyglądają one podobnie. Symulacja sugeruje jednak, że żaden polski klub nie zajmie miejsca w TOP24, co oznacza, że przygodę z Ligą Europy zakończą na fazie ligowej.
Szanse Lecha Poznań w Lidze Europy:
- TOP8 – 2%
- TOP16 – 15,1%
- TOP24 – 47,2%
- Prognozowane miejsce w tabeli – 27.
Szanse Jagiellonii Białystok w Lidze Europy:
- TOP8 – 2,6%
- TOP16 – 16,2%
- TOP24 – 45,5%
- Prognozowane miejsce w tabeli – 28.