Real Madryt rozbił bank! Szczegóły oferty za Diomande

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Wielka kasa za Diomande. Tyle dokładnie zapłaci Real Madryt

To już pewne! Real Madryt finalizuje wielki transfer, przy okazji bijąc klubowy rekord. Na dniach do zespołu dołączy Yan Diomande. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zostanie nie tylko najdroższym piłkarzem w historii Los Blancos, ale również jednym z najdroższych zawodników w historii piłki nożnej. Z informacji Sky Sport Deutschland kwota transakcji sięgnie aż 140 milionów euro.

Diomande przystał na warunki kontraktu, a RB Lipsk dał zielone światło na przeprowadzenie testów medycznych. Pomiędzy klubami pozostały jedynie formalności do uzupełnienia, po których będzie można podpisać odpowiednie dokumenty.

Niemieckie źródło poinformowało o dokładnych kwotach i szczegółach oferty za Yana Diomande. Kwota stała będzie opiewała na 125 milionów euro. Do tego trzeba doliczyć 10 milionów w postaci bonusów, które określa się jako łatwe do zrealizowania. Kolejne 10 milionów euro to bonusy, ale jak zaznaczają dziennikarze, warunki aktywowania dodatkowego bonusu będą trudniejsze do spełnienia.

Co więcej, 5% zysku z transferu trafi na konto Leganes, w którym Diomande grał w od stycznia do czerwca 2025 roku. Łącznie będzie to ok. 5,2 mln euro. Warto dodać, że Iworyjczyk spędził w Lipsku zaledwie jeden sezon. Byki płaciły za niego jedynie 20 mln euro.