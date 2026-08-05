Górnik walczył, ale dał się złamać. Przesądził gol zza pola karnego

22:07, 5. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze dał z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Na Węgrzech przegrali z Ferencvarosem (0:1). Za tydzień w rewanżu będą musieli odrabiać straty, jeśli chcą awansować do następnej rundy.

Bamidele Yusuf i Yvan Ikia Dimi
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bamidele Yusuf i Yvan Ikia Dimi

Górnik przegrał z Ferencvarosem. W rewanżu muszą gonić wynik

Górnik Zabrze w środę wieczorem rywalizował z Ferencvarosem w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. Warunki atmosferyczne dawały się we znaki, ponieważ mimo rozpoczęcia meczu o godzinie 20:15 na termometrach było powyżej trzydziestu stopni Celsjusza. Pierwsze dwa kwadranse spotkania przebiegały pod dyktando gospodarzy, którzy zdominowali grę w posiadaniu piłki.

Wicemistrz Polski dopiero mniej więcej po trzydziestu minutach doszedł do głosu i zaczął odpowiadać na ataki rywali. Kluczowa okazała się przerwa na nawodnienie, która pozwoliła złapać drużynie Michala Gasparika drugi oddech. W pierwszej części gry bliscy gola byli piłkarze Ferencvarosu. Dwukrotnie próbował Yusuf, ale za pierwszym razem strzelił obok słupka, a za drugim w poprzeczkę. Po stronie polskiego klubu szczęścia próbował m.in. Urbański oraz Ikia Dimi, ale obie próby powędrowały nad poprzeczką.

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Druga połowa zaczęła się od groźniejszych ataków Górnika. Strzelał ponownie Ikia Dimi, a także Ismaheel. Ten pierwszy został zatrzymany przez bramkarza, a drugi uderzył niecelnie. Niestety to Ferencvaros jako pierwszy otworzył wynik meczu. W 65. minucie na listę strzelców wpisał się Marius Corbu. Rumun zaskoczył bramkarza Trójkolorowych strzałem zza pola karnego, umieszczając piłkę w siatce.

W ostatnich dwudziestu minutach wynik nie uległ zmianie. Wicemistrz Polski miał jeszcze trzy szanse na bramkę, ale brakowało skuteczności. Kacper Urbański ponownie uderzył nad poprzeczką, a Peter Federico strzelił najpierw blisko słupka, a potem w bramkarza. Ostatecznie podopieczni trenera Gasparika przegrali (0:1). W rewanżu przed własną publicznością znów będą musieli odrabiać straty.

Ferencvaros 1:0 Górnik Zabrze (65′ Corbu)

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