Atalanta Bergamo wkrótce definitywnie rozstanie się z Beratem Djimsitim. Albańczyk występował w tym klubie przez ponad 10 lat. Nowym pracodawcą defensora zostanie saudyjski Al-Diriyah - donosi "Calciomercato".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Berat Djimsiti

Berat Djmisiti opuści Atalantę Bergamo! Przeniesie się do Arabii Saudyjskiej

Atalanta Bergamo jest o krok od sfinalizowania transferu Berata Djimsitiego. Doświadczony środkowy obrońca po ponad dekadzie spędzonej w barwach La Dei opuści klub i przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Według informacji „Calciomercato” nowym zespołem reprezentanta Albanii będzie Al-Diriyah.

Saudyjski klub zapłaci za defensora około trzech milionów euro. Berat Djimsiti podpisze dwuletni kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Dla 33-letniego piłkarza będzie to pierwsza przygoda poza europejskim futbolem i jednocześnie szansa na bardzo lukratywny kontrakt u schyłku kariery.

Berat Djimsiti był jedną z ikon Atalanty Bergamo. Przez ponad dziesięć lat występów stał się filarem defensywy i miał ogromny udział w największych sukcesach klubu, w tym regularnych występach w europejskich pucharach. Jego odejście zakończy pewną erę w historii zespołu z Bergamo. Fani La Dei na długie lata zapamiętają Albańczyka.

Łącznie Berat Djmisiti rozegrał w koszulce Atalanty Bergamo aż 334 spotkania. Reprezentant Albanii zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył 10 asyst.