Vinicius Junior ujawnił żądania. Tyle musi zapłacić Real Madryt

Vinicius Junior żąda kontraktu o wartości 28 milionów euro rocznie. Tylko wtedy zgodzi się zostać w Realu Madryt. Arsenal wyczuł szansę i wierzy, że uda im się przekonać Brazylijczyka do transferu - informuje The Athletic.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

28 mln euro rocznie – oto żądania Viniciusa Juniora, żeby został w Realu

W środę (5 sierpnia) Vinicius Junior wraz ze swoim agentem pojawił się w siedzibie Realu Madryt, aby negocjować warunki przedłużenia kontraktu. Obecna umowa wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, więc to ostatni moment, aby znaleźć porozumienie. Jeśli obie strony nie dogadają się w sprawie nowego kontraktu, niewykluczone, że Brazylijczyk zostanie sprzedany jeszcze w tym miesiącu.

Sytuacji uważnie przygląda się Arsenal, który trzyma rękę na pulsie i jest przekonany, że uda im się sfinalizować wielki transfer. Pomaga im fakt, że Vinicius Junior odrzucił najnowszą ofertę kontraktu od Realu Madryt. Królewscy zaproponowali 22 mln euro rocznie. Otoczenie piłkarza uznało, że to zbyt niska propozycja, więc przedstawili kontrofertę.

Z informacji The Athletic wynika, że Vinicius poprosił o wynagrodzenie rzędu 28 milionów euro rocznie. Kontrakt miałby obowiązywać przez pięć lat aż do czerwca 2031 roku. W ten sposób reprezentant Brazylii zagwarantowałby sobie 140 mln euro. Do tego dochodzą oczywiście premie jak m.in. bonus za podpis, a także przychody z praw do wizerunku, które obecnie są dzielone z klubem 50-50.

Trudno przewidzieć, jak potoczy się sprawa negocjacji na linii Vinicius – Real. Co źródło, to inne sugestie. Jedni są przekonani, że porozumienie to kwestia czasu, a 26-latek na pewno zostanie w Madrycie. Inni wieszczą sensacyjny transfer do Arsenalu.