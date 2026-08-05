Holewiński blisko opuszczenia Pogoni. Wiemy, gdzie ma trafić utalentowany bramkarz! [NASZ NEWS]

Axel Holewiński to jeden z najbardziej utalentowanych polskich bramkarzy, choć ostatnio nie miał okazji, aby pokazać to na boisku. Z naszych informacji wynika, że sytuacja może się jednak zmienić już wkrótce. Bo jego transfer z Pogonii do innego klubu Ekstraklasy jest bardzo prawdopodobny.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Udany czas w Bytomiu

Axel Holewiński grał bardzo dobrze na wypożyczeniu w Polonii Bytom, ale zimą został „wezwany” do Szczecina. Pogoń chciała z nim przedłużyć kontrakt, jednak zawodnik odmawiał. Następnie sprawa trafiła do PZPN, gdzie piłkarz złożył wniosek o rozwiązanie kontraktu.

Werdyktu długo nie było, ale w końcu piłkarska centrala przyznała rację Pogoni. Holewiński nie mógł więc opuścić klubu bez zgody Dumy Pomorza, co jednak nie oznacza, że tam zostanie. Wręcz przeciwnie, z naszych informacji wynika, że młody bramkarz jest bliski zmiany barw!

Jak się dowiedzieliśmy, jest bardzo prawdopodobne, że Holewiński trafi do Cracovii! Z naszych informacji wynika, że rozmowy między klubami są bardzo zaawansowane. Jeśli zakonczą się powodzeniem, to pozostanie kwestia negocjacji kontraktu indywidualnego.

Najlepsze wyjście dla wszystkich

Natomiast w tym przypadku klub, a dokładnie właściciel, Alex Haditaghi, podszedł do tematu stanowczo. Najpierw (wstępne) porozumienie między klubami, a dopiero potem ścieżka do rozmów ne temat kontraktu indywidualnego.

Nie ma co ukrywać, że w tym przypadku było/jest napięcie między Pogonią a piłkarzem/jego agentem. Ale jeśli się uda dopracować to porozumienie, to w obecnej sytuacji transfer Holewińskiego będzie najlepszym wyjściem dla wszystkich stron.

Chętnych na usługi utalentowanego bramkarza nie brakowało. Pogoń miała sporo zapytań z Polski, Danii, Szwecji i Czech. W sumie więcej niż dziesięć klubów sprawdzało jego sytuację. Wiele wskazuje jednak na to, że młodzian wyląduje w Cracovii.