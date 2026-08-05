Atalanta pożegna niewypał transferowy. Ligowy rywal wyciąga pomocną dłoń

Atalanta Bergamo wkrótce pozbędzie się niewypału transferowego. El Bilal Toure opuści La Deę i trafi na roczne wypożyczenie do Parmy Calcio - informuje Nicolo Schira.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: El Bilal Toure

El Bilal Toure wzmocni Parmę Calcio

Atalanta Bergamo dopina kolejne odejście podczas letniego okienka transferowego. Jak przekazuje Nicolo Schira, El Bilal Toure przeniesie się do Parmy Calcio na zasadzie wypożyczenia. Tym samym klub z Lombardii rozstanie się z napastnikiem, który nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Parma Calcio zapłaci za roczne wypożyczenie około 1,5 miliona euro. W umowie znalazła się również opcja wykupu za 10 milionów euro, która po spełnieniu określonych warunków automatycznie stanie się obowiązkiem. Toure podpisze kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku, a Atalanta zagwarantowała sobie dodatkowo 15 procent od kwoty jego ewentualnej przyszłej sprzedaży.

Pobyt El Bilala Toure w Atalancie trudno uznać za udany. Napastnik nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie i przez długi czas pozostawał jedynie rezerwowym. Transfer do Parmy Calcio ma być dla reprezentanta Mali szansą na odbudowanie kariery oraz regularne występy w rozgrywkach Serie A.

W zeszłym sezonie El Bilal Toure reprezentował barwy Besiktasu, dla którego rozegrał 26 spotkań. Udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.