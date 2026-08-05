Legia Warszawa interesuje się Janem Kuchtą. Stołeczny klub jednak będzie miał poważnego rywala w walce o transfer. Napastnik Sparty Pragi znajduje się także na radarze Slovana Liberec - donosi serwis Eurofotbal.cz.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Nie tylko Legia Warszawa. Jan Kuchta także łączony ze Slovanem Liberec

Legia Warszawa wciąż nie zakończyła jeszcze budowy składu na trwający sezon PKO Ekstraklasy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że zespół Marka Papszuna może wzmocnić Jan Kuchta. Jak się okazuje, Wojskowi nie są jedynym zespołem zainteresowanym napastnika Sparty Praga. Serwis Eurofotbal.cz zdradza, że Czech znajduje się także na celowniku Slovana Liberec.

Transfer Jana Kuchty z pewnością nie będzie należał do najłatwiejszych. Czeski napastnik wzbudza spore zainteresowanie na rynku, dlatego jego przyszłość może rozstrzygnąć się dopiero pod koniec letniego okienka transferowego. Sparta Praga również nie zamierza oddawać swojego zawodnika za bezcen, co zapowiada długie i wymagające negocjacje.

Legia Warszawa jest zdeterminowana, aby sprowadzić nowego napastnika. Władze stołecznego klubu nie są zadowolone z dotychczasowej postawy Milety Rajovicia, który nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Jan Kuchta ma natomiast zupełnie inny profil – jest bardziej mobilnym i agresywnym snajperem, który dobrze odnajduje się w pressingu i potrafi aktywnie uczestniczyć w budowaniu akcji ofensywnych.

Jan Kuchta do tej pory rozegrał 156 spotkań w koszulce Sparty Praga. Czeski napastnik strzelił 60 goli, a także zaliczył 32 asysty.